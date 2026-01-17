Mauni Amavasya Daan : मौनी अमावस्या 2026: इन चीजों का दान खोल देगा आपके भाग्य के द्वार

Mauni Amavasya Daan : मौनी अमावस्या: दान की शक्ति से बदलें अपनी किस्मत और पाएं पूर्वजों का आशीर्वाद (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Mauni Amavasya Per Kya Dan Karna Chahie : मौनी अमावस्या 18 जनवरी, 2026 को है, और यह हिंदू कैलेंडर में एक खास दिन है। लोग पवित्र नदियों के पास पवित्र स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन यह सिर्फ़ पानी की बात नहीं है। इसमें पूजा, पूर्वजों को याद करना, और, बेशक, दूसरों को दान देना शामिल है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल क्या दान करें, तो यहाँ एक लिस्ट है जिसमें सब कुछ शामिल है।
इस खास दिन पर, पानी देना सिर्फ़ एक व्यावहारिक काम से कहीं ज़्यादा है। माना जाता है कि यह आपके जीवन में शांति और शीतलता लाता है, और इसके साथ मिलने वाला आशीर्वाद आपको महसूस होगा।
अगर आप ज्ञान की देवी सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं, तो किताबें दान करें। किताबें बांटना आपके अपने जीवन में भी ज्ञान और विद्या लाने का एक तरीका है।
खाना बांटना सबसे सार्थक कामों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हिंदू धर्म में, माना जाता है कि हर व्यक्ति में एक दिव्य चिंगारी होती है, इसलिए जब आप किसी को खाना खिलाते हैं, तो आप असल में स्वयं ईश्वर को अर्पित कर रहे होते हैं। साथ ही, कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर भोजन दान करने से आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है।
घी, या शुद्ध मक्खन, एक और पारंपरिक दान है। माना जाता है कि यह आपके रिश्तों में मिठास और तालमेल लाता है। अगर आप कर सकते हैं, तो इस अमावस्या पर कुछ घी दान करें।
सच कहें तो—हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। किसी की आर्थिक मदद करने से न सिर्फ़ आपको मन की शांति मिलती है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।
कपड़े दान करना खासकर अगर ठंड है तो कंबल या स्वेटर जैसे गर्म कपड़े किसी जरूरतमंद के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस काम को बहुत शुभ माना जाता है, और आपके पूर्वज आपकी उदारता से खुश होंगे।
मौनी अमावस्या पर तांबे की चीज़ें दान करने से माना जाता है कि आपके ग्रह सही होते हैं और आपके करियर में तरक्की होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता है।
गाय दान करना एक प्राचीन परंपरा है और इसका बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो इसे दान के सबसे शक्तिशाली कामों में से एक माना जाता है।
किसी की दुनिया को रोशन करें - सचमुच। मंदिर, नदी या जलाशय में दीपक दान करें। 3, 5, 7, या 11 जैसी विषम संख्या में दान करने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि इससे आपके जीवन से अंधेरा दूर होता है और आप ज़्यादा समझदारी की ओर बढ़ते हैं।
यह हमेशा भौतिक चीज़ों के बारे में नहीं होता। किसी मंदिर की सफाई करने या अनाथालय या वृद्धाश्रम में मदद करने में कुछ समय बिताएँ। इस तरह की सेवा भी उतनी ही मायने रखती है और अपने साथ आशीर्वाद भी लाती है।
आखिर में, यह दिल से और अपनी क्षमता के अनुसार देने की बात है। जब आप मौनी अमावस्या पर इनमें से कोई भी चीज़ दान करते हैं, तो आप खुद को भगवान और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए खोलते हैं।
