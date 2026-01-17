Mauni Amavasya Daan : मौनी अमावस्या 2026: इन चीजों का दान खोल देगा आपके भाग्य के द्वार

Mauni Amavasya Per Kya Dan Karna Chahie : मौनी अमावस्या 18 जनवरी, 2026 को है, और यह हिंदू कैलेंडर में एक खास दिन है। लोग पवित्र नदियों के पास पवित्र स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन यह सिर्फ़ पानी की बात नहीं है। इसमें पूजा, पूर्वजों को याद करना, और, बेशक, दूसरों को दान देना शामिल है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल क्या दान करें, तो यहाँ एक लिस्ट है जिसमें सब कुछ शामिल है।