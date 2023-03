Navratri Ke Upay: विवाह में हो रही देरी, तो आज नवरात्रि के छठे दिन जरूर कर लें मां कात्यायनी के ये उपाय, जल्द बनेंगे विवाह के योग

भोपालPublished: Mar 27, 2023 03:02:04 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Navratri Ke Upay: To Make Wedding Yoga do this remedy of Maa Katyayani: माना जाता है कि इन उपायों को यदि पूरी श्रद्धा और सही विधि-विधान से किया जाए, तो जल्द ही इनका असर नजर आता है। हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है। यह सभी उपाय लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। पत्रिका.कॉम के इस लेख में ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा आपको बता रहे हैं आज के दिन कुछ उपाय करने से मां दुर्गा के आशीर्वाद से अविवाहितों के लिए जल्द ही विवाह के योग बनते हैं...

विवाह में हो रही है देरी तो जरूर कर लें माँ कात्यायनी के ये उपाय