Hartalika Teej 2025: सिर्फ शिव नहीं! हरतालिका तीज पर महिलाएं इन 3 देवी-देवताओं को भी चढ़ाएं श्रद्धा के फूल

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। यह पर्व खासतौर पर महिलाओं के लिए भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। हरतालिका तीज 2025 सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती का ही उत्सव नहीं है, बल्कि इस खास दिन पर महिलाएं अन्य देवी-देवताओं की भी पूजा-अर्चना करती हैं। ये देवी-देवता परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हरतालिका तीज के दिन इन तीन देवी-देवताओं की भी पूजा करना पुण्य माना जाता है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से हैं ये देवता, जिनकी पूजा इस पावन अवसर पर जरूर करनी चाहिए।