Pitru Paksha 2025 Shradh: पिंडदान सिर्फ गया में नहीं, पितृपक्ष में करें इन 6 दिव्य स्थानों पर पिंडदान, पूर्वजों को मिलेगा मोक्ष

Pitru Paksha 2025 Shradh: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है।इस समय हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से स्मरण करते हैं।शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि यदि इस काल में विधिपूर्वक धर्म-कर्म, और विशेष रूप से पिंडदान किया जाए, तो पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।पिंडदान के लिए गया को सर्वोच्च तीर्थस्थल माना जाता है, लेकिन सनातन परंपरा में ऐसे कई अन्य पावन तीर्थस्थल भी हैं जहां पिंडदान करने से समान पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है।आइए जानते हैं ऐसे 7 पवित्र स्थानों के बारे में जहां पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान की परंपरा निभाई जाती है।