Pradosh Vrat 2026: हिंदू नव वर्ष का पहला सोम प्रदोष व्रत 30 या 31 कब है? जानें सही तिथि, व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत सनातन परंपरा का एक अत्यंत शुभ और फलदायी व्रत माना जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना को समर्पित है। हिंदू नव वर्ष का पहला सोम प्रदोष व्रत विशेष महत्व रखता है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर जीवन की बाधाएं दूर होने की मान्यता है। श्रद्धालु इस व्रत को रखकर सुख, समृद्धि और मनचाही सफलता की कामना करते हैं। आइए जानें 2026 में यह व्रत 29 या 30 कब पड़ेगा और इसका सही मुहूर्त क्या है।