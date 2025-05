ये 10 बातें मन में लाती हैं अच्छे विचार, पढ़ें प्रेमानंद महाराज के टिप्स

Man Mein Acche Vichar Kaise Laen: आप के मन में बुरे विचार आते रहते हैं और आप इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो प्रेमानंद महाराज की इन 10 बातों को गांठ बांध लेनी चाहिए। इन बातों का पालन करने से खत्म हो जाएंगे मन से गंदे विचार (Premanad Ji Maharaj Tips) ..

भारत•May 28, 2025 / 06:05 pm• Pravin Pandey

premanad ji maharaj tips man mein acche vichar kaise laen: मन में अच्छे विचार कैसे लाएं, पढ़ें प्रेमानंद महाराज के टिप्स

How To End Dirty Thoughts Of Mind: कहते हैं कि चंचल मन की गति सबसे तेज होती है और इस पर काबू न रखा जाए तो अक्सर गलत रास्तों की ओर मुड़ने लगता है। बाद में इसका व्यक्तित्व और जीवन पर बुरा असर पड़ता है। श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम में संत श्रीप्रेमानंद महाराज ने लोगों को इससे बचने का रास्ता बताया है, बशर्ते लोग उनकी इन 10 बातों को गांठ बांध लें (Premanad Ji Maharaj Tips) और उसके अपनाएं। आइये जानते हैं कौन हैं वो 10 बातें जो मन में अच्छे विचार लाती हैं।