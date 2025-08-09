9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Raksha Bandhan 2025: पूरे साल बांधकर रखें राखी या नहीं, ज्योतिष से जानिए राखी खोलने का नियम

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन केवल एक उत्सव ही नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते का पवित्र दिन है जो राखी के दौर को और भी खूबसूरत बनाता है। ऐसे में राखी बांधने के साथ-साथ उसे उतारने और विसर्जन करने के नियमों का पालन करना उतना ही जरूरी है। ऐसा करने से रिश्तों में प्रेम और सम्मान बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 09, 2025

राखी कब उतारनी चाहिए, Rakhi Utarne ke Niyam, Raksha Bandhan 2025,
When should rakhi be removed

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते की सबसे खूबसूरत धारा है, जो सिर्फ प्रेम और विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि सुरक्षा और सौम्यता का भी संदेश देती है। इस शुभ दिन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और खुशी की प्रार्थना करती है, और भाई भी बहन की हर स्थिति में उसका साथ निभाने का वादा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और नियम के अलावा राखी उतारने के भी कई शास्त्रिक नियम हैं? क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है कि सही नियम से राखी उतारने से रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। जानते हैं ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से कि राखी को उतारने शास्त्रिक नियम क्या हैं।

रक्षाबंधन 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त (Rakhi shubh muhurat time 2025 in hindi)

दृक पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजकर 12 मिनट से शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक रहेगी। हिंदी घर्म और शास्त्रों में उदयातिथि के अनुसार पर्व मनाने की परंपरा है, इसलिए रक्षाबंधन 9 अगस्त, शनिवार को मनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan Special : खुशी या गम है इनके लिए राखी… किन्ररों के रक्षाबंधन की कहानी है इमोशनल
Patrika Special News
Raksha Bandhan Special, Raksha Bandhan 2025, Kinnar raksha bandhan kaise manate hai, Rakhi story, Kinnar Rituals on Raksha Bandhan,

राखी उतारने के भी होते हैं नियम (Rakhi Utarne ke Niyam)

ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, राखी बांधने के बाद इसे उतारने तक के नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें न मानने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का खतरा बढ़ सकता है। वहीं, नियमानुसार विसर्जन करने से रिश्तों में मधुरता और जीवन में प्रगति के मार्ग खुलते हैं।

कब उतारनी चाहिए राखी

धार्मिक ग्रंथों में राखी उतारने का कोई निश्चित शुभ मुहूर्त नहीं बताया गया है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार, रक्षाबंधन के 24 घंटे बाद राखी उतारना उत्तम माना जाता है। लंबे समय तक, विशेषकर पूरे साल राखी बांधकर रखने से वह अशुद्ध हो सकती है, जिससे दोष लगने की संभावना रहती है।

राखी को फेंके नहीं, करें विसर्जन

राखी उतारने के बाद उसे घर में कहीं भी रख देना अशुभ माना जाता है। इसे या तो बहते जल में प्रवाहित करें या किसी पेड़ की शाखा पर बांध दें। अगर विसर्जन संभव न हो, तो जन्माष्टमी के दिन भी इसे उतारकर विसर्जित किया जा सकता है।

सोने-चांदी की राखी का विशेष नियम

आजकल फैशन के चलते सोने और चांदी की राखियां भी काफी प्रचलित हैं। चूंकि ये धागा नहीं बल्कि आभूषण के रूप में होती हैं, इसलिए इन्हें पूरे साल पहनना शुभ माना जाता है और इनका विसर्जन आवश्यक नहीं है।

टूटी हुई राखी का उपाय

अगर राखी गलती से टूट जाए, तो उसे फेंकना अशुभ है। टूटी हुई राखी को बहते जल में प्रवाहित करें या किसी पेड़ की जड़ में रखें और साथ में 1 रुपये का सिक्का भी अर्पित करें।

ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan 2025 : राखी बांधने का मुहूर्त से लेकर रक्षा बंधन कथा तक, जानिए ऐसे सवालों के सही जवाब
त्योहार
Raksha Bandhan 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

09 Aug 2025 11:38 am

Published on:

09 Aug 2025 11:25 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Raksha Bandhan 2025: पूरे साल बांधकर रखें राखी या नहीं, ज्योतिष से जानिए राखी खोलने का नियम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.