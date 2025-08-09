Raksha Bandhan 2025: पूरे साल बांधकर रखें राखी या नहीं, ज्योतिष से जानिए राखी खोलने का नियम

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते की सबसे खूबसूरत धारा है, जो सिर्फ प्रेम और विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि सुरक्षा और सौम्यता का भी संदेश देती है। इस शुभ दिन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और खुशी की प्रार्थना करती है, और भाई भी बहन की हर स्थिति में उसका साथ निभाने का वादा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और नियम के अलावा राखी उतारने के भी कई शास्त्रिक नियम हैं? क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है कि सही नियम से राखी उतारने से रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। जानते हैं ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से कि राखी को उतारने शास्त्रिक नियम क्या हैं।