Rama Ekadashi 2025: ‘राजा मुचुकुन्द को मिला स्वर्गलोक का आशीर्वाद’, रमा एकादशी पर पढ़े ये व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में मुचुकुन्द नामक राजा अत्यंत धर्मपरायण और पराक्रमी थे। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक बार देवर्षि नारद उनके दरबार में आए और उन्हें रमा एकादशी का व्रत करने की महिमा बताई। नारद मुनि ने कहा कि यह व्रत भगवान विष्णु और देवी रमा (लक्ष्मी) को प्रसन्न करने वाला है और इससे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा मुचुकुन्द ने श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया। इसके प्रभाव से वे न केवल अपने पापकर्मों से मुक्त हुए, बल्कि स्वर्गलोक की प्राप्ति भी की। कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देती हैं।