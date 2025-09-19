Mahalaya Amavasya 2025: पितरों की शांति के लिए महालया अमावस्या पर तर्पण का सही समय और तरीका

Mahalaya Amavasya 2025: हिंदू पंचांग में महालया अमावस्या का दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यह दिन पितृ पक्ष के समापन और शारदीय नवरात्रि के आरंभ का प्रतीक है। मान्यता है कि इस तिथि को जहां एक ओर पितरों को तर्पण और पिंडदान देकर विदा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर मां दुर्गा धरती पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए आगमन करती हैं। महालया अमावस्या में पितृकों को विदा करने का अंतिम दिन होता है। इस दिन खास समय पर तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जानिए शुभ समय और महालया अमावस्या का महत्व।