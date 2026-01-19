हनुमान अष्टक पढ़ने से सारे संकट हो जाते हैं खत्म! जिंदगी बदल सकते हैं इसके ये 10 लाभ!

हनुमान अष्टक संकटों के विनाश का एक दिव्य स्तोत्र है। इसमें तुलसीदास जी ने बजरंगबली के आठ चमत्कारी प्रसंगों का वर्णन बेहद खूबसूरती से किया है। बचपन में सूर्य को निगलने से लेकर, सीता माता की खोज, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत उठाना और अहिरावण का वध करने जैसे प्रसंगों के माध्यम से उनकी असीम शक्ति को बताया है। यह पाठ आध्यात्मिक बल तो देता ही है, साथ ही सांसारिक जीवन के कठिन समय में आशा की किरण भी जगाता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इसका गान या पाठ करते हैं, हनुमान जी उनके सभी शारीरिक, मानसिक और सांसारिक दुखों को नष्ट कर देते हैं।