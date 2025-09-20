Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्या पर लग रहा है सूर्य ग्रहण, जानें श्राद्ध करने का शुभ मुहूर्त

इस वर्ष सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2025) भी लग रहा है। यह ग्रहण 21 सितंबर को रात्रि 10:59 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर को प्रातः 3:23 बजे तक रहेगा। यह घटना भारत में दिखाई नहीं देगी क्योंकि यह रात्रि में घटित होगी। इसलिए सूतक काल का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए, पितरों की पूजा, तर्पण और पिंडदान पूरे दिन बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है।