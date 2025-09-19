Saptahik Rashifal (21- 27 September) : सूर्य ग्रहण का असर, तुला से मीन राशि तक, कैसा रहेगा नया सप्ताह

Saptahik Rashifal 21 To 27 September 2025 : 21 सितंबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर साल का दूसरा सूर्य ग्रहण के प्रभाव से यह सप्ताह तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए चुनौतियों और अवसरों का संगम लेकर आया है। ज्योतिष अनुसार कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों पर इसका असर होगा। कहीं कारोबार और नौकरी में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे तो कहीं सौभाग्य और सहयोग के सितारे बुलंदी पर रहेंगे। कुछ राशियों को खर्च की अधिकता और पारिवारिक मतभेद परेशान कर सकते हैं तो वहीं कुछ जातक लंबे समय से रुके हुए कार्यों की सफलता का आनंद उठाएंगे। करियर और कारोबार में सतर्कता, धैर्य और सही निर्णय ही सफलता दिलाएंगे जबकि रिश्तों में संवाद और संयम रिश्तों की मिठास बनाए रखेंगे। प्रेम और दांपत्य जीवन में जहां कहीं मतभेद की स्थिति बन सकती है वहीं दूसरी ओर कुछ जातकों को प्रेम और विश्वास से भरे सुखद अनुभव प्राप्त होंगे।