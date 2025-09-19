Patrika LogoSwitch to English

Saptahik Rashifal (21- 27 September) : सूर्य ग्रहण का असर, तुला से मीन राशि तक, कैसा रहेगा नया सप्ताह

Saptahik Rashifal 21 To 27 September 2025 : जानें इस हफ्ते सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके करियर, कारोबार, रिश्ते और सेहत कैसा रहेगा। पढ़िए ज्योतिष डॉ. अनीष व्यास का सभी राशियों के लिए ज्योतिषीय मार्गदर्शन।

भारत

Manoj Vashisth

Anish Vyas

Sep 19, 2025

Saptahik Rashifal 21 To 27 September 2025 : 21 सितंबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर साल का दूसरा सूर्य ग्रहण के प्रभाव से यह सप्ताह तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए चुनौतियों और अवसरों का संगम लेकर आया है। ज्योतिष अनुसार कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों पर इसका असर होगा। कहीं कारोबार और नौकरी में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे तो कहीं सौभाग्य और सहयोग के सितारे बुलंदी पर रहेंगे। कुछ राशियों को खर्च की अधिकता और पारिवारिक मतभेद परेशान कर सकते हैं तो वहीं कुछ जातक लंबे समय से रुके हुए कार्यों की सफलता का आनंद उठाएंगे। करियर और कारोबार में सतर्कता, धैर्य और सही निर्णय ही सफलता दिलाएंगे जबकि रिश्तों में संवाद और संयम रिश्तों की मिठास बनाए रखेंगे। प्रेम और दांपत्य जीवन में जहां कहीं मतभेद की स्थिति बन सकती है वहीं दूसरी ओर कुछ जातकों को प्रेम और विश्वास से भरे सुखद अनुभव प्राप्त होंगे।

कुल मिलाकर यह सप्ताह हर राशि के लिए विशेष है और सही सोच, ईमानदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से कठिनाइयों को अवसरों में बदला जा सकता है। डॉ. अनीष व्यास से जानते हैं कि तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए यह नया सप्ताह कैसा रहेगा। (Weekly Horoscope 21 to 27 September 2025)

साप्ताहिक राशिफल तुला (Tula Saptahik Rashifal)

करियर-कारोबार : तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह बाजार में आई मंदी के चलते बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध तो ठीक-ठाक रहेगा लेकिन उत्तरार्ध में आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। इस आय के मुकाबले व्यय की अधिकता बनी रहेगी। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जोखिम भरे कार्यों से उचित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है अन्यथा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।

यह सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए भी मध्यम बना हुआ है। ऐसे में अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने अथवा कामकाज में लापरवाही करने की भूल बिल्कुल न करें अन्यथा आपको अपने सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। तुला राशि के जातक इस सप्ताह अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का शार्टकट लेने या फिर कहें नियम-कानून का उल्लंघन करने से बचें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने कागजी कार्य पूरे करके रखें।

लव-लाइफ : रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए तुला राशि के जातकों को अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह किसी बात को लेकर आपकी अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर से तकरार हो सकती है। ऐसे में चीजों को सुलझाने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें।

उपाय: किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लें।

साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक (Vrishchik Saptahik Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए सप्ताह की शुरुआत से अपने धन का प्रबंधन करके चलें और धन के लेनदेन में सावाधानी बरतें। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष के लिए किये गये प्रयासों में सफलता न मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के कार्य अथवा स्थान में बदलाव के भी आसार बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर काबू पाने की आवश्यकता बनी रहेगी।

सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर भाई-बहनों से तकरार हो सकती है। इस दौरान पारिवारिक शांति भंग होने की आशंका बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकल सकते हैं। यात्रा थकान भरी लेकिन फलदायी साबित होगी। इस दौरान आप अपने संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत नजर आएंगे। आपकी दैनिक आय में बहुत हद तक वृद्धि भी होगी लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में नियम और प्रक्रियाओं के उल्लंघन से बचने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ अपमान भी झेलना पड़ सकता है।

लव-लाइफ : इस सप्ताह आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको उचित समय का इंतजार करना चाहिए अन्यथा जल्दबाजी में बनती बात भी बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने जीवनसाथी के प्रति ईमानदार रहें और उसकी भावनाओं की कद्र करें।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल धनु (Dhanu Saptahik Rashifal)

करियर-कारोबार : धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपके जीवन से जुड़ी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इस पूरे सप्ताह आपको स्वजनों और इष्ट-मित्रों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में विशेष परिश्रम और भागदौड़ से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। इस दौरान कोर्ट-कचहरी में चल रहे मामले में मामला आपके पक्ष में बनता हुआ नजर आएगा। यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदने की योजना बना रहे थे तो वह पूरी हो सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोग किसी नये काम में हाथ आजमा सकते हैं। यदि आपका कोई कार्य शासन या सत्ता से जुड़ा हुआ है तो इस सप्ताह वह बन जाएगा।

सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी मुलाकात किसी विशिष्ट व्यक्ति से संभव है। जिसकी मदद से भविष्य में आपको लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब रमेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में तीर्थ यात्रा अथवा किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के सत्संग का लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को इस दौरान विशेष लाभ होने की संभावना है।

लव-लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपका अधिकांश समय अपने शुभचिंतकों और संगी-साथी के साथ हंसी-खुशी कटेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपसी विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मकर राशि (Makar Saptahik Rashifal)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह काफी भागदौड़ वाला साबित होगा। इस सप्ताह आपको छोटी-छोटी चीजों के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपका पूरा ध्यान घरेलू मसलों को सुलझाने पर केंद्रित रहेगा। इस दौरान घर के किसी सदस्य की सेहत भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मंदी लिए रहने वाला है। हालांकि फिर भी निर्वाह योग्य धन की आवक बनी रहेगी। विघ्न-बाधाओं के बावजूद आपकी जरूरतें येन-केन-प्रकारेण पूरी होती रहेंगी। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान से बचने की आवश्यकता रहेगी अन्यथा बनते काम भी अटक सकते हैं।

सप्ताह के मध्य में आपको किसी के विवाद में पड़ने से बचना होगा अन्यथा अपमान झेलने के साथ कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान मानसिक विकारों से तनाव और आलस्य में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों का अपने सहयोगी के साथ किसी बात को विवाद होने की आशंका रहेगी। इस दौरान आपके गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने के लिए शाजिश रच सकते हैं। मकर राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में यात्रा के दौरान सावधानी अपेक्षित रहेगी। इस दौरान वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं और अपने सामान का ध्यान रखें।

लव-लाइफ: प्रेम संबंध में कुछ खटास आने आशंका है। लव पार्टनर से मेल-मुलाकात न हो पाने और मतभेद के चलते मन थोड़ा खिन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र तथा उसकी जरूरतों को पूरा करें।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि (Kumbh Saptahik Rashifal)

करियर-कारोबार : कुंभ राशि के जातकों को सप्ताह के पूर्वार्ध में अति उत्साह से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान जल्दबाजी अथवा अति आत्मविश्वास के कारण आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक और सलीके से करने का प्रयास करें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर-परिवार में पैतृक संपत्ति आदि को लेकर विवाद हो सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह धन का लेन-देन सावधानी के साथ करना चाहिए। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको चीजों को क्लीयर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा।

इस सप्ताह यदि आप बुद्धिमानी के साथ अपनी उर्जा और समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको कार्यों में उम्मीद से अधिक सफलता भी मिल सकती है। कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। संतान से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर सुकून मिलेगा। जो लोग एक ही तरह का कार्य करते हुए उब गये हैं, वे नये प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं।

लव-लाइफ : इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हाल ही में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। इस सप्ताह आप अपना अधिक समय अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ बिताने का प्रयास करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से परिवार संग पिकनिक-पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: शिवलिंगाष्टकं स्तोत्र का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मीन राशि (Meen Saptahik Rashifal)

मीन राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में कामकाज के सिलसिले में जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है लेकिन सकारात्मक पक्ष यह है कि आपके द्वारा की गई मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इस सप्ताह पैसा और प्यार दोनों आपकी झोली में गिरेगा। स्वजनों के साथ पैदा हुई गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार फिर साथ जुड़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

धन-लाभ : सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। भूमि-भवन या वाहन से जुड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आप किसी कारोबार को शुरु करने या फिर भूमि-भवन आदि के लिए लोन के लिए प्रयासरत थे तो आपकी कोशिशें इस सप्ताह रंग लाएंगी और धन का इंतजाम हो जाएगा। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कहीं ज्यादा शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको रोजी-रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पूर्व में किये गये निवेश से लाभ होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद की प्राप्ति संभव है।

लव-लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। घर-परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आप पर माता-पिता का पूरा आशीर्वाद बरसेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ पर्व-उत्सव आदि मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। इस सप्ताह आपको लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ सुखद पलों का आनंद लेंगे। सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

Published on:

19 Sept 2025 05:27 pm

Saptahik Rashifal (21- 27 September) : सूर्य ग्रहण का असर, तुला से मीन राशि तक, कैसा रहेगा नया सप्ताह

