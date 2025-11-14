Shani Sade Sati Upay : शनि की साढ़ेसाती के असर को कम करने के 7 आसान तरीके

Shani Sade Sati Upay : शनि की साढ़ेसाती, जो वैदिक ज्योतिष में करीब साढ़े सात साल तक चलती है, काफी चुनौती भरा समय माना जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ सीधे-सादे उपायों से इस दौर को थोड़ा आसान बना सकते हैं। इनमें रोजमर्रा की लाइफ में अनुशासन रखना, मंत्र जाप करना, हनुमान जी की पूजा करना और शनिवार को तेल का दीया चढ़ाना जैसे तरीके शामिल हैं। इसके अलावा, दान-पुण्य करना, जानवरों को खाना खिलाना और अपनी सेहत पर ध्यान देना भी फायदेमंद रहता है।