Margashirsha Amavasya : मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर को, ज्योतिष ने बताया इन राशि के लोग रहें सावधान

Margashirsha Amavasya Tarot Prediction : मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर को पड़ रही है, और ये रात कुछ लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। अमावस्या पर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, लोग दूसरों का नुकसान करने के लिए तंत्र-मंत्र में भी उलझ जाते है । टैरो कार्ड बताते हैं कि इस बार पांच राशियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। विवाद, धोखा, सेहत की दिक्कतें कुछ भी सामने आ सकता है। रिश्ते बिगड़ सकते हैं या हार्ट से जुड़ी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। चलिए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा से किन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए।