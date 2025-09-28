Shiv Mantra: सोमवार को करें शिव के इन 5 मंत्रों का जाप, जीवन से दूर हो सकते हैं सारे कष्ट

Shiv Mantra: सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ मिल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव जी के खास मंत्रों का जाप करने से न केवल कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि मन को भी शांति प्राप्त होती है। शिव की उपासना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जानते हैं सोमवार को किए जाने वाले वे शक्तिशाली मंत्र, जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भर देंगे।