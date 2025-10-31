Premanand Ji Maharaj : मांसाहारी लोगों को भगवान का प्रसाद देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहा प्रेमानंद जी महाराज ने

Premanand Ji Maharaj : प्रेमानंद जी महाराज से एक भगत ने पूछा अगर हम मंदिर से लाया प्रसाद किसी को वितरित करते हैं और अगर वह इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करता है तो पाप हमें तो नहीं लगेगा। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, नहीं जरूर पवा देना चाहिए। यदि वह श्रद्धा से प्रसाद खाएगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी तो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा। भगवान का प्रसाद चरणामृत के समान है। भगवत प्रसाद बुद्धि को पवित्र करता है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा ,यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं और वह प्रसाद का अनादर ना करते हो तो देना चाहिए। और आदर सहित प्रसाद सेवन कर लेते हैं उसमें पाप नहीं लगेगा। उसमें पुण्य लगेगा क्योंकि उसके पाप नष्ट हो सकते है।