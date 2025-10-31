Devuthani Ekadashi 2025 Muhurat : देवउठनी एकादशी : विवाह, गृह प्रवेश और वाहन खरीद के लिए शुभ मुहूर्त व दिशानिर्देश

Devuthani Ekadashi 2025 Muhurat : देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) 2025 के लिए प्रस्तावित कार्यों (विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीदने) के लिए शुभ मुहूर्त और सामान्य दिशानिर्देश यहां दिए गए हैं। ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ अल्पना मिश्रा ने बताया इस दिन चार महीने के चातुर्मास काल के बाद धार्मिक और शुभ कार्य पुनः आरंभ होते हैं। इसमें विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। देवउठनी एकादशी को विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीदने के लिए अति उत्तम माना गया है।