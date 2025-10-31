Devuthani Ekadashi 2025 Muhurat : देवउठनी एकादशी : विवाह, गृह प्रवेश और वाहन खरीद के लिए शुभ मुहूर्त व दिशानिर्देश

Devuthani Ekadashi 2025 Muhurat : जानिए कब करें विवाह, गृह प्रवेश और नई गाड़ी की खरीदारी (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Devuthani Ekadashi 2025 Muhurat : देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) 2025 के लिए प्रस्तावित कार्यों (विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीदने) के लिए शुभ मुहूर्त और सामान्य दिशानिर्देश यहां दिए गए हैं। ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ अल्पना मिश्रा ने बताया इस दिन चार महीने के चातुर्मास काल के बाद धार्मिक और शुभ कार्य पुनः आरंभ होते हैं। इसमें विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। देवउठनी एकादशी को विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीदने के लिए अति उत्तम माना गया है।
हिंदू पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी 2025 शनिवार, 2 नवंबर 2025 (कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी) को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि आरंभ: 1 नवंबर, 2025 – 09:11 पूर्वाह्न एकादशी तिथि समाप्त: 2 नवंबर, 2025 – 07:31 पूर्वाह्न पारण का समय (समाप्त): 2 नवंबर को सुबह 07:31 बजे के बाद सर्वोत्तम पूजा मुहूर्त: प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक
चूंकि इस दिन शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, इसलिए यह विवाह के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है।
विवाह के लिए विशेष मुहूर्त सुबह 8:00 बजे से 10:30 बजे तक है।
सुझाव: पंचांग के अनुसार लग्न, नक्षत्र, दिन, तिथि और अन्य कारकों के आधार पर प्रस्तावित विवाह समय की पुष्टि करें।
विवाह, सगाई और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए इस तिथि को चुनना शुभ माना जाता है क्योंकि शुभ कार्य देवउठनी के बाद शुरू होते हैं।
इस दिन गृह प्रवेश संस्कार या नया घर खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि यह शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है।
द्रिक पंचांग के अनुसार, घर खरीदने या पंजीकरण के लिए अनुशंसित समय सुबह 7:15 बजे से है।
सुझाव: गृह प्रवेश या घर खरीदना देवउठनी के दिन या उसके ठीक बाद शुरू किया जाना चाहिए।
घर खरीदते समय, नक्षत्रों, लग्न, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति और ग्रहों की चाल को ध्यान में रखें।
वाहन खरीदना एक महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक निर्णय भी है, इसलिए इसे अनुकूल समय पर करना सबसे अच्छा है।
वाहन खरीदने का सबसे अच्छा समय देवउठनी एकादशी के आसपास का होता है। विशेष रूप से, 1 नवंबर, 2025 (देवउठनी) को वाहन खरीदने के लिए शुभ माना जाता है।
तिथि के अनुसार: प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी जैसी तिथियां वाहन खरीदने के लिए अच्छी मानी जाती हैं।
नक्षत्रानुसार: अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती जैसे नक्षत्र इस उद्देश्य के लिए भाग्यशाली माने जाते हैं।
दिन के अनुसार: सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को वाहन खरीदना शुभ माना जाता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग