Devuthani Ekadashi 2025 : 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी

Devuthani Ekadashi 2025, Trisparsha Yoga : देवउठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। यह तिथि भगवान विष्णु के चार माह की योगनिद्रा से जागने का प्रतीक है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी (Devuthani Ekadashi) 2 नवंबर को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और विवाह जैसे मांगलिक समारोह आरंभ किए जा सकते हैं। इस वर्ष यह तिथि विशेष मानी जा रही है क्योंकि यह त्रिस्पर्शा योग (Trisparsha Yoga) में पड़ रही है एक दुर्लभ संयोग जब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ आती हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जिसे कन्यादान के समान पुण्य फलदायी माना गया है।