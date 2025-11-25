Shri Ram Katha Baba Bageshwar Dham : दशरथ के अलावा राम के 4 पिता कौन थे? बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री से जानिए इस अनूठी कथा का रहस्य

Shri Ram Katha Baba Bageshwar Dham : सनातन धर्म के सबसे पूज्य देवों में से एक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन असंख्य रिश्तों और भावनाओं का संगम है। हम सभी उन्हें राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और लोक मान्यताओं में राम जी के पांच ऐसे 'पिता तुल्य' संबंध बताए गए हैं, जिन्होंने उनके जीवन को गढ़ा? यह अवधारणा केवल जैविक रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि उस अटूट जिम्मेदारी, समर्पण और बलिदान को दर्शाती है जो इन विभूतियों ने राम जी के प्रति निभाई। अग्नि देव से लेकर जटायु, विश्वामित्र और अन्य महत्वपूर्ण पात्रों तक—आइए, उस अनोखे आध्यात्मिक और भावनात्मक सत्य की खोज करते हैं जिसके कारण राम जी को पांच पिताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी एक कथा के दौरान भगवान श्री राम के पांच पिता के समान लोगों के बारे में बताया है।