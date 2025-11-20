Shukravar Vrat (Friday Fast): शुक्रवार व्रत से करें माता लक्ष्मी को प्रसन्न…धन-धान्य, सुखी दांपत्य और संतान सुख का मिल सकता है वरदान

देवी लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। देवी जी की पूजा में लाल वस्त्र, लाल आसन ,लाल पुष्प, लाल चुनरी,लाल चंदन आदि के प्रयोग से देवी अति प्रसन्न होती हैं। देवी लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, अतः कमल पुष्प का प्रयोग पूजा में अवश्य करें। कमलगट्टा के सहस्त्रार्चन (1 हजार नामों से पूजन) से देवी मनोवांछित मनोकामना पूरी करतीं हैं।