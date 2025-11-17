Takdeer Badalne Wala Mandir : तिरुपत्तूर मंदिर में ब्रह्मा जी खुद लिखते हैं भाग्य, जानें पूजा विधि और वरदान

अगर आपकी कुंडली में गुरु दोष है, शादी में देरी हो रही है, या करियर में रुकावट है, तो लोग कहते हैं – एक बार तिरुपत्तूर जरूर जाओ। यहां ब्रह्मा मंदिर में खास परंपरा है – 36 भोग चढ़ाओ, 108 तुलसी के पत्ते अर्पित करो और नौ बार परिक्रमा करने का विधान भी है। मान्यता है कि ये सब श्रद्धा से करने पर ब्रह्मा खुद आपकी किस्मत फिर से लिख देते हैं। जिनकी जिंदगी में बदलाव चाहिए, उन्हें यहां एक बार जरूर आना चाहिए। कहा जाता है, यहाँ आकर सचमुच जीवन की कहानी बदल सकती है।