Thursday Upay: गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने के साथ करें ये 5 उपाय, जीवन में आ सकती है सुख, शांति और समृद्धि

Thursday Upay: हिंदू ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और बृहस्पति देव की उपासना के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए 5 उपाय आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं
गुरुवार को पीला वस्त्र पहनना, हल्दी, चना दाल, या केले का दान करना शुभ माना गया है। ये छोटे-छोटे उपाय न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, बल्कि घर में सकारात्मकता और सौभाग्य भी लाते हैं। ज्योतिष के अनुसार, पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है, जो बुद्धि और समृद्धि का दाता है।
गुरुवार का एक और महत्व यह है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक समस्याओं में राहत मिलती है। सुबह स्नान के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, और देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में न केवल धन का आगमन होता है, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है।
अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या ग्रह दोष दे रहा है, तो गुरुवार को “ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः” मंत्र का 108 बार जप करना अत्यंत फलदायी होता है। साथ ही गायत्री मंत्र का जप करने से शिक्षा, करियर और पारिवारिक जीवन में सुधार आता है। यह साधना आपके भाग्य को मजबूत बनाती है।
गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। ऐसा करने से जीवन में स्थिरता आती है और बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। वहीं पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
इस दिन भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू या गुड़-चना का भोग लगाने की परंपरा है। पूजा के बाद यह प्रसाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों में बांट दें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की बरकत बनी रहती है और घर में समृद्धि का प्रवाह होता है।
जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नमक का सेवन न करें और केवल पीले रंग के भोजन का सेवन करें। साथ ही बृहस्पतिवार की कथा सुनना भी अत्यंत शुभ माना गया है। विश्वास है कि इससे जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं और मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं।
