Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Chitragupta Puja 2025: इस बार कब है चित्रगुप्त पूजा? जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Chitragupta Puja 2025: कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त और भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। जानें चित्रगुप्त पूजा की तिथि, पूजा विधि, महत्व और कलम पूजा का सही तरीका।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 21, 2025

Chitragupta Puja 2025

Chitragupta Puja 2025 (photo- gemini ai)

Chitragupta Puja 2025 : सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व का एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। दीपावली के पांच दिवसीय पर्व के बीच आने वाला चित्रगुप्त पूजा का दिन भी बेहद खास होता है। यह पूजा न केवल भगवान चित्रगुप्त की आराधना का अवसर है, बल्कि इसी दिन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व भैया दूज भी मनाया जाता है।

चित्रगुप्त पूजा का महत्व

हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त को कायस्थ समाज के आराध्य देव माना जाता है। वे यमराज के सचिव हैं, जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। इसलिए इस दिन कायस्थ समाज के लोग विशेष रूप से पूजा-अर्चना करते हैं और अपने लेखन साधनों की पूजा कर उनसे ज्ञान और बुद्धि की प्रार्थना करते हैं।

इसी दिन भैया दूज का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई बदले में अपनी बहन को उपहार देता है और जीवनभर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इस तरह यह दिन एक ओर धर्म और ज्ञान का प्रतीक है, तो दूसरी ओर भाई-बहन के स्नेह का उत्सव भी है।

पूजा का शुभ समय

दीपावली के अगले दिन यानी 24 घंटे बाद चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाता है। इस साल भी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भगवान चित्रगुप्त की पूजा विधि-विधान से की जाएगी। इस दिन विशेष रूप से कलम, दवात और किताबों की पूजा का विधान है। कायस्थ समाज के लोग अपने घर या दफ्तर में चौकी सजाकर पूजा करते हैं। इस दिन वे अपने सालभर के व्यवसाय का लेखा-जोखा भगवान चित्रगुप्त के समक्ष रखते हैं और आगामी वर्ष में समृद्धि की प्रार्थना करते हैं।

पूजा विधि

सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूर्व दिशा में चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, चंदन, फूल और धूप अर्पित करें। फिर एक नई कलम और सादा कागज पूजा स्थल पर रखें। आरती के समय कलम की आरती करें और सादा कागज पर श्री गणेशाय नमः 11 बार लिखें। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और ज्ञान-विवेक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन पूजा के बाद परिवार में प्रसाद बांटने और भाई-बहन के बीच तिलक रस्म निभाने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से परिवार में सौहार्द, समृद्धि और शुभता बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

Chitragupta puja के बाद जरूर करें ये आरती, तुरंत मिलता है फल
जबलपुर
Chitragupta puja ka subh muhurat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 05:08 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Chitragupta Puja 2025: इस बार कब है चित्रगुप्त पूजा? जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chhath Puja Kharna Date 2025: जानिए खरना की तारीख, महत्व और छठ पूजा में इसका खास स्थान

Kharna 2025 Date, Chhath Puja 202 Kharna, kharna puja in hindi, Kharna 2025,
धर्म और अध्यात्म

Bhai Dooj 2025: भाई दूज और यम द्वितीया में क्या है संबंध? जानिए धार्मिक महत्व

Importance of Bhai Dooj, Why is Bhai Dooj celebrated, Yama and Yamuna Bhai Dooj, Bhai Dooj religious significance,
धर्म और अध्यात्म

Lakshmi Puja 2025 Timing : आज भी मनाई जाएगी दीपावली , जान लीजिए आज का लक्ष्मी पूजन का सही समय, दीपक जलाने का सही मुहर्त और विधि

Diwali 2025 Lakshmi Puja 2025 Timing
धर्म और अध्यात्म

Govardhan Puja 2025: दिवाली के अगले दिन कब है गोवर्धन पूजा? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Govardhan Puja 2025
धर्म और अध्यात्म

Govardhan Puja : गोवर्धन पूजा पर क्या-क्या चाहिए? देखें ये पूरी लिस्ट, नहीं रहेगी पूजा में कोई कमी

Govardhan Puja
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.