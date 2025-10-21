Chitragupta Puja 2025: इस बार कब है चित्रगुप्त पूजा? जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूर्व दिशा में चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, चंदन, फूल और धूप अर्पित करें। फिर एक नई कलम और सादा कागज पूजा स्थल पर रखें। आरती के समय कलम की आरती करें और सादा कागज पर श्री गणेशाय नमः 11 बार लिखें। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और ज्ञान-विवेक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन पूजा के बाद परिवार में प्रसाद बांटने और भाई-बहन के बीच तिलक रस्म निभाने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से परिवार में सौहार्द, समृद्धि और शुभता बनी रहती है।