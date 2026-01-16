Haridwar Centenary Celebration : गंगा तट पर सजा 30 लाख वर्गमीटर का शताब्दी नगर, “नो कार्ड–नो एंट्री” के साथ ऐतिहासिक आयोजन

समारोह की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए दो दर्जन से अधिक विभाग दिन-रात सेवा में जुटे हैं। इनमें महिला मंडल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन, अत्याधुनिक हॉस्पिटल, विशाल भोजनालय, विद्युत, निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आदि प्रमुख हैं। विशेष रूप से आयोजन समिति द्वारा नो कार्ड, नो एंट्री के नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि अनुशासन बना रहे। शताब्दी कार्यालय और मुख्य नियंत्रण कक्ष के निर्देशन में पूरी नगरी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से 350 से अधिक हाईटेक सीसीटीवी लगाई गयी हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों सहित सेना व पुलिस से सेवानिवृत्त अधिकारियों के देखरेख में संचालित है। शताब्दी समारोह का नेतृत्व देसंविवि के प्रतिकुलति व युवा प्रतिनिधि डॉ. चिन्मय पण्ड्या कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अध्यात्म का अनूठा संगम यहाँ देखने को मिल रहा है।