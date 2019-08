UP Police SI ASI Clerk Final Result 2019: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है।यूपी पुलिस एसआई एएसआई क्लर्क फाइनल रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.uppbpb.gov.in पर उपलब्ध हैं। परिणाम पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की सूची नाम के अनुसार दी हुई है। इस भर्ती के लिए टाउपिंग टेस्ट की परीक्षा 28 जुलाई और शॉर्टहैंड राइटिंग परीक्षा 29 जुलाई को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के जरिए कुल 760 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, जिनमें से 609 पुरुष और 151 भर्ती महिलाओं के लिए हैं।

आपको बता दें कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क और एएसआई अकाउंट की भर्ती के लिए 2017 में इच्छुक युवाओं से आवेदन मांगे गए थे। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 11 फरवरी 2017 तक का समय दिया गया था। चयन के लिए पहला चरण लिखित परीक्षा का था। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दूसे चरण में टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। टाइपिंग टेस्ट में सफल उम्मीदावारों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

UP Police ASI SI Clerk Final Result 2019 (Male) के लिए यहां क्लिक करें

UP Police ASI SI Clerk Final Result 2019(Female) के लिए यहां क्लिक करें

UP Police SI Vacancy Details

सब इंस्पेक्टर :- पुरुष -136 पद, महिला -34 पद

एएसआई क्लर्क :-पुरुष -303 पद, महिला -75 पद

एएसआई अकाउंट:-पुरुष -170 पद, महिला - 42 पद

Read More Govt Jobs 2019: जिला एवं सत्र न्यायालय में स्टेनोग्राफर, क्लर्क और वाहन चालक के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

How To Download UP Police ASI SI Clerk Final Result 2019

टाइपिंग गति परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए नई नोटिफिकेशन पर जाएं। यहां संबंधित रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें और पुरुष/महिला का चयन करें। चयन कर क्लिक करने के साथ ही यूपी पुलिस एसआई फाइनल रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, यहां अभ्यर्थी अपना नाम सर्च कर सकता है।

Read More खेल कोटा भर्ती 2019:बारहवीं और स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, जानें पूरी प्रोसेस