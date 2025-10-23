बगैर नक्शा पास कराए बन गए ’25 हजार मकान’, अब होगी कार्रवाई !

इस बीच चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। इसमें एबीपीएएस लागू होने के बाद शहर में 25 हजार से अधिक संख्या में नए भवन बन गए और उनकी अनुज्ञा नगर निगम जारी नहीं कर पाया। इससे व्यवस्था सवालों के घेरे में है। रीवा शहर में वर्तमान में कुल संपत्तियों की संख्या 88374 है। एबीपीएएस लॉन्च होने के पहले शहर की संपत्ति 55019 थी। इधर बीते छह वर्षों में 33 हजार 355 नई संपत्तियां सामने आई हैं, जिसमें नगर निगम ने एबीपीएएस के माध्यम से केवल 8033 को ही भवन अनुज्ञा दी है। इस तरह से करीब हजार की संख्या में ऐसे भवन बने हैं, जिनकी कोई जानकारी नगर निगम के पास नहीं है।