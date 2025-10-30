Patrika LogoSwitch to English

गन प्वाइंट पर BJP नेता अगवा, जंगल में लड़की के साथ खींची अश्लील तस्वीर, मांगी फिरौती

MP News: भाजपा नेता को जमीन दिखाने के बहाने जंगल में बुलाकर कट्टे की नोंक पर अपहरण किया गया। इस मामले ने पुलिस ने कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Akash Dewani

Oct 30, 2025

bjp leader kidnapping case obscene photos culprits arrested mp news

bjp leader kidnapping case obscene photos culprits arrested (फोटो- सोशल मीडिया)

bjp leader kidnapping case: रीवा जिले में भाजपा नेता के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरतार किया है, जिनमें एक युवती भी शामिल है। आरोपियों ने नेता को जमीन दिखाने के बहाने सेमरिया थाने के हिनौता गांव के पास बुलाया और गन प्वाइंट पर जंगल की ओर ले गए।

जंगल में युवती की मौजूदगी में आरोपियों ने नेता की अश्लील तस्वीरें खींची और बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। पीड़ित ने फिरौती लाने का बहाना बनाकर खुद को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर चारों को पकड़ लिया। पूछताछ में पूरा मामला उजागर हुआ। (mp news)

पुलिस ने महिला सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने संदीप मिश्रा (निवासी बीड़ा), प्रतीक सिंह (निवासी मऊ, थाना सेमरिया), शिखर सिंह (निवासी गढ़) और युवती को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण का मामला दर्ज किया है।

तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। उनके पकड़े जाने के बाद घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए जाएंगे। आरोपी आदतन अपराधी हैं। उनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। उनका सभी थानों से पुलिस आपराधिक रिकार्ड मंगाने का प्रयास कर रही है। आशंका जताई जा रही कि आरोपियों ने पूरी साजिश रचकर घटना को अंजाम दिया है।

आरोपी की पत्नी ने भाजपा नेता पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप

पकड़े गए आरोपी प्रतीक सिंह की पत्नी भारती सिंह ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर भाजपा नेता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। भारती सिंह ने अपने शिकायती पत्र में बताया कि पति भाजपा नेता द्विवाकर ‌द्विवेदी को जमीन दिखाने कुल्लू गांव लेकर गए थे जहां भाजपा नेता उनको जंगल में लेकर गए और उनका अश्लील वीडियो बनाकर एक करोड़ की फिरौती मांगी। न देने पर थाने में फर्जी रिपोर्ट लिखवा दी। इस पर पति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया।

पीड़ित नेता ने की प्रेसवार्ता, बताई आपबीती

इस घटना के पीड़ित भाजपा नेता दिवाकर ‌द्विवेदी (BJP leader Diwakar Dwivedi) ने बुधवार को पत्रकार वार्ता कर घटना की सत्यता बताई। कहा कि आरोपी जमीन दिखाने के बहाने उनको ले गए थे और रास्ते में कट्टा निकालकर उन पर तान दिया और फिर जंगल में ले गए। वहां पर एक लडक़ी आ गई थी, जिसके साथ कट्टे की नोंककर पर हमारी अश्लील फोटो खींची। बाद में वीडियो में हमसे यह स्वीकार करवाना चाहते थे कि हमने लडक़ी के साथ गलत किया है। हमसे एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती लाने के बहाने हम वहां से निकले और पुलिस को फोन कर दिए। (mp news)

फरार आरोपियों की तलाश जारी- थाना प्रभारी

अपहरण मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने पीड़ित का अपहरण कर उनको ब्लैकमेल किया और फिरौती में एक करोड़ की मांग की। सात आरोपियों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें लडक़ी सहित चार आरोपियों को गिरतार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। -विकास कपीस, थाना प्रभारी सेमरिया

Published on:

30 Oct 2025 03:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / गन प्वाइंट पर BJP नेता अगवा, जंगल में लड़की के साथ खींची अश्लील तस्वीर, मांगी फिरौती

