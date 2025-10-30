गन प्वाइंट पर BJP नेता अगवा, जंगल में लड़की के साथ खींची अश्लील तस्वीर, मांगी फिरौती

इस घटना के पीड़ित भाजपा नेता दिवाकर ‌द्विवेदी (BJP leader Diwakar Dwivedi) ने बुधवार को पत्रकार वार्ता कर घटना की सत्यता बताई। कहा कि आरोपी जमीन दिखाने के बहाने उनको ले गए थे और रास्ते में कट्टा निकालकर उन पर तान दिया और फिर जंगल में ले गए। वहां पर एक लडक़ी आ गई थी, जिसके साथ कट्टे की नोंककर पर हमारी अश्लील फोटो खींची। बाद में वीडियो में हमसे यह स्वीकार करवाना चाहते थे कि हमने लडक़ी के साथ गलत किया है। हमसे एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती लाने के बहाने हम वहां से निकले और पुलिस को फोन कर दिए। (mp news)