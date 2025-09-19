एमपी में बनेगा 400 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र, सीएम का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को रीवा जिले की त्योंथर विधानसभा पहुंचे। यहां के चाकघाट कृषि उपज मंडी में आयोजित 'विंध्य विकास संकल्प' सम्मेलन का उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन एवं कन्या पूजन कर शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने यहां निवेशक फर्म आईओसीजीपीएस रिन्युएबल प्रायवेट लिमिटेड द्वारा 125 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भूमिपूजन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में अनेक घोषणाएं कीं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास यज्ञ चल रहा है। विंध्य के विकास में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए त्योंथर में 400 एकड़ पर नया औद्योगिक प्रक्षेत्र बनाने का ऐलान भी किया।