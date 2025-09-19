एमपी में बनेगा 400 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र, सीएम का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को रीवा जिले की त्योंथर विधानसभा पहुंचे। यहां के चाकघाट कृषि उपज मंडी में आयोजित 'विंध्य विकास संकल्प' सम्मेलन का उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन एवं कन्या पूजन कर शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने यहां निवेशक फर्म आईओसीजीपीएस रिन्युएबल प्रायवेट लिमिटेड द्वारा 125 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भूमिपूजन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में अनेक घोषणाएं कीं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास यज्ञ चल रहा है। विंध्य के विकास में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए त्योंथर में 400 एकड़ पर नया औद्योगिक प्रक्षेत्र बनाने का ऐलान भी किया।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विंध्य क्षेत्र ने बिजली उत्पादन, सोलर पॉवर प्रोडक्शन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज त्योंथर में 162 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इन्वेस्टर विनोद अग्रवाल भी यहां आए हैं। वे 125 करोड़ का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं। किसानों से पराली भी खरीदेंगे। अब यहां के किसानों को उनकी खेत में फसल अपशिष्ट (कचरा) से भी आय बढ़ेगी। इस तरह खेत भी साफ हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि त्योंथर को भी उद्योगों की सौगात मिल रही है। उन्होंने तीन उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन पत्र प्रदान किए। सीएम ने त्योंथर में न्यू आईटीआई सहित 400 एकड़ में नया औद्योगिक प्रक्षेत्र बनाने का ऐलान किया। उन्होंने त्योंथर के सिविल अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेडेड करने, तमस नदी के तट पर रिवर कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी की।
रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि नए बायोगैस प्लांट से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। त्योंथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने त्योंथर को औद्योगिक विकास की सौगात दी है। रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के 11 महीने के अंदर ही विंध्य क्षेत्र का पहला प्लांट त्योंथर में लगने जा रहा है। सतना सांसद गणेश सिंह, विधायक गुढ़ नागेंद्र सिंह, विधायक नरेंद्र प्रजापति, विधायक प्रदीप पटेल, विधायक शरद कौल, विधायक पवई प्रह्लाद सिंह लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कौल भी उपस्थित थीं।