एमपी में अफसर पर सीएम की सख्त कार्रवाई, किसान की कॉलर पकड़ना और गाली बकना पड़ा भारी

Virendra Patel- एमपी में अधिकारियों के अभद्रतापूर्ण व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला मऊगंज में हुआ जहां तहसीलदार ने एक किसान की कॉलर पकड़ ली। एक अन्य किसान ने उनपर गाली बकने का भी आरोप लगाया। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को ये हरकत भारी पड़ गई। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार पर रीवा के कमिश्नर बीएस जामोद ने ये कार्रवाई की है। घटना गनिगामा गांव में हुई थी जहां दो परिवारों के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। यहां तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने किसान की कॉलर पकड़ी और झूमाझटकी की। इसका वीडियो भी वायरल हो गया जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने एक्शन लेने को कहा था।