Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

एमपी में अफसर पर सीएम की सख्त कार्रवाई, किसान की कॉलर पकड़ना और गाली बकना पड़ा भारी

Virendra Patel- एमपी में अधिकारियों के अभद्रतापूर्ण व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला मऊगंज में हुआ जहां तहसीलदार ने एक किसान की कॉलर पकड़ ली।

less than 1 minute read

रीवा

image

deepak deewan

Sep 28, 2025

CM takes strict action against Tehsildar Virendra Patel in MP

CM takes strict action against Tehsildar Virendra Patel in MP

Virendra Patel- एमपी में अधिकारियों के अभद्रतापूर्ण व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला मऊगंज में हुआ जहां तहसीलदार ने एक किसान की कॉलर पकड़ ली। एक अन्य किसान ने उनपर गाली बकने का भी आरोप लगाया। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को ये हरकत भारी पड़ गई। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार पर रीवा के कमिश्नर बीएस जामोद ने ये कार्रवाई की है। घटना गनिगामा गांव में हुई थी जहां दो परिवारों के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। यहां तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने किसान की कॉलर पकड़ी और झूमाझटकी की। इसका वीडियो भी वायरल हो गया जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने एक्शन लेने को कहा था।

देवतालाब के गनिगमा में 25 सितंबर को यह घटना हुई जिसका वीडियो दो दिन बाद सामने आया। इसपर कलेक्टर संजय कुमार ने एडीएम को मामले की जांच सौंपते हुए रविवार तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इस बीच सीएम मोहन यादव के निर्देश पर रीवा के कमिश्नर बीएस जामोद ने तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को ​निलंबित कर दिया।

कलेक्टर संजय कुमार के अनुसार मामले में तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो कांट छांटकर बनाया गया है। तहसीलदार का यह भी कहना है कि कुछ लोग सब्बल दिखाकर धमकी दे रहे थे और मारने के लिए दौड़े।

किसान कौशलेश प्रजापति ने तहसीलदार पर गाली देने का आरोप लगाया

बताया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले पर जीतने वाले पक्षकार को जमीन का कब्जा दिलाने तहसीलदार वीरेंद्र पटेल गनिगमा पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद के बीच उन्होंने किसान सुषमेश पांडे की कॉलर पकड़ते हुए कहा- तू है कौन? बकवास मत कर…। एक अन्य किसान कौशलेश प्रजापति ने तहसीलदार पर गाली देने का आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें

एमपी में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी के मददगार मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर पर कार्रवाई कब! कांग्रेस के पत्र से मची हलचल
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 02:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में अफसर पर सीएम की सख्त कार्रवाई, किसान की कॉलर पकड़ना और गाली बकना पड़ा भारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाभी ने किया इंकार तो आग बबूला हुआ देवर और कर डाला बड़ा कांड..

rewa
रीवा

एमपी के बड़े अधिकारी की गुंडागर्दी, मां की गाली देते हुए युवक की कॉलर पकड़ी

Tehsildar Virendra Patel grabbed a farmer's collar while abusing him in Mauganj
रीवा

50 हजार की रिश्वत मांगने वाले परियोजना अधिकारी को हटाया, ज्वाइनिंग कराने की एवज में मांगे थे पैसे

mp news
रीवा

भाजपा की जिला कार्यकारिणी में घोटाले का आरोपी, सूची में एक ही क्षेत्र के ज्यादतर चेहरे

sundries Scam Accused included BJP District Executive Committee mp news
रीवा

MP में शुरू होगी नई मेमू ट्रेन, मुंबई-भोपाल पैसेंजर ट्रेन होगी रेगुलर, सांसदों की बैठक में अहम चर्चा

rewa govindgarh memu trial mumbai bhopal passenger train railway updates
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.