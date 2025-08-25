कांग्रेस से नाराज मुस्लिम समाज, बड़ा कदम उठाने की तैयारी में जुटा!

इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहता है, लेकिन नेतृत्व की बात जब आती है, तब हाशिए पर रखा जाता है। बीते कई बार से रीवा में प्रमुख पद नहीं मिला है। बैठक में तय किया गया है कि २६ अगस्त को एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी बात रखेगा। तब तक पार्टी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पार्टी के लिए कोई पक्ष जाहिर नहीं करेंगे।