कांग्रेस से नाराज मुस्लिम समाज, बड़ा कदम उठाने की तैयारी में जुटा!

Congress district presidents: कांग्रेस संगठनात्मक नियुक्तियों में उपेक्षा से नाराज मुस्लिम समाज अब खुलकर सामने आ गया है। नेताओं ने ऐलान किया कि जब तक सुनवाई नहीं होगी, पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाएंगे। (mp news)

रीवा

Akash Dewani

Aug 25, 2025

congress district presidents selection faces backlash from muslim leaders mp news
congress district presidents selection faces backlash from muslim leaders (फोटो-सोशल मीडिया)

Congress district presidents: रीवा में कांग्रेस में नए अध्यक्षों की घोषणा के बाद शहर के मुस्लिम समाज ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर नेता और कार्यकर्ता अपनी बातें रख रहे थे। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अशफाक अहमद के इस्तीफे और आरोपों के बाद से लगातार लोग नाराजगी जता रहे थे। रविवार को पूर्व शहर अध्यक्ष अब्दुल शहीद मिस्त्री के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया। (mp news)

बैठक में जताई नाराजगी

इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहता है, लेकिन नेतृत्व की बात जब आती है, तब हाशिए पर रखा जाता है। बीते कई बार से रीवा में प्रमुख पद नहीं मिला है। बैठक में तय किया गया है कि २६ अगस्त को एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी बात रखेगा। तब तक पार्टी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पार्टी के लिए कोई पक्ष जाहिर नहीं करेंगे।

ये भी पढ़ें

आयकर विभाग के रडार पर MP के 4300 ‘लखपति’, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
खरगोन
pds ration scam income tax notice to scammers khargone mp news

ये नेता रहे बैठक में शामिल

बैठक में पूर्व जिला कार्यकारी अध्यक्ष वसीम राजा, मुस्तहाक खान, रफीक अंसारी, मोहम्मद अकरम, गुल मोहम्मद, रफीक मनिहार, लियाकत अली, सहफूज खान, माजिद खान, आशिक खान सहित अन्य कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि लंबे समय तक मुस्लिम समाज को रीवा में शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती रही है। बीते कुछ वर्षों से इस समाज को नेतृत्व के प्रमुख पद नहीं मिले हैं। (mp news)

कांग्रेस ने विरोध करने वाले नेताओं को जारी किया था नोटिस

कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उल्लेख है कि संगठन में हुई नियुक्तियों को लेकर सोशल मीडिया पर जो कार्यकर्ता और नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वह डिलीट करें अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इस आदेश को रीवा में नहीं माना गया है और बैठक के बाद बकायदे फोटो और अपनी बात भी नेताओं ने पोस्ट की है और कहा है कि वह सब एक हैं। (mp news)

ये भी पढ़ें

सावधान! अगले 4 दिन बारिश मचाएगी कहर, 22 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट
भोपाल
heavy rain alert 22 districts 25 august mp weather update monsoon news

Published on:

25 Aug 2025 02:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / कांग्रेस से नाराज मुस्लिम समाज, बड़ा कदम उठाने की तैयारी में जुटा!

