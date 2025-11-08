MP में कांग्रेस विधायक से मोबाइल पर गाली-गलौज, अनजान नंबर से आया धमकी भरी कॉल

विधायक अभय की कंस्ट्रक्शन कंपनी का छिंदवाड़ा जिले के बटकाखापा में सड़क निर्माण का काम चल रहा है। 5 अक्टूबर को विधायक काम देखकर वापस रीवा लौट रहे थे। बटकाखापा के पास पहुंचे तभी उनके मोबाइल पर फोन आया और सामने वाले व्यक्ति ने अपना नाम संजय त्रिपाठी बताते हुए रीवा के स्थानीय मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मिश्रा के इंटरव्यू की तारीफ करने लगा। विधायक ने उसको फोन रखने के लिए बोला तो वह विधायक के साथ ही गाली-गलौज करने लगा। फोन कटने पर फिर उसी नबर से फिर फोन आया जिले उन्होंने नबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया।