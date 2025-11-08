MP में कांग्रेस विधायक से मोबाइल पर गाली-गलौज, अनजान नंबर से आया धमकी भरी कॉल

congress mla abhay mishra abused on call (फोटो- सोशल मीडिया)
MLA Abhay Mishra Abused: रीवा के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा से फोन पर गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। विधायक ने इसकी शिकायत रीवा के चोरहटा थाने में दर्ज कराई है। घटनाक्त्रस्म छिंदवाड़ा का होने के चलते पुलिस ने शून्य पर केस दर्ज कर उसे जांच के लिए छिंदवाड़ा भिजवाया है। (mp news)
विधायक अभय की कंस्ट्रक्शन कंपनी का छिंदवाड़ा जिले के बटकाखापा में सड़क निर्माण का काम चल रहा है। 5 अक्टूबर को विधायक काम देखकर वापस रीवा लौट रहे थे। बटकाखापा के पास पहुंचे तभी उनके मोबाइल पर फोन आया और सामने वाले व्यक्ति ने अपना नाम संजय त्रिपाठी बताते हुए रीवा के स्थानीय मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मिश्रा के इंटरव्यू की तारीफ करने लगा। विधायक ने उसको फोन रखने के लिए बोला तो वह विधायक के साथ ही गाली-गलौज करने लगा। फोन कटने पर फिर उसी नबर से फिर फोन आया जिले उन्होंने नबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया।
विधायक ने शिकायत में बताया कि फोन पर बात करने वाला व्यक्ति काफी नशे में था। जिस नबर से उसने बात किया वह किसी सतीश उमेलिया का बताया जा रहा है। रीवा पहुंचकर विधायक ने चोरहटा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शून्य पर मामला दर्ज कर उसे छिंदवाड़ा भिजवाया है जिस पर वहां के बटकाखापा थाने में अपराध कायम कर लिया गया है। बटकाखापा थाने की पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उक्त नबर को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है।(mp news)
विधायक अभय मिश्रा ने एक शिकायत थाने में भिजवाई थी जिसमें उनको मोबाइल पर किसी ने फोन कर गाली-गलौज की थी। घटनास्थल छिंदवाड़ा के बटकाखापा थाना क्षेत्र था जिस पर शून्य में मामला दर्ज कर उसे भिजवा दिया गया है। छिंदवाड़ा पुलिस अब प्रकरण की आगे जांच करेगी। - आशीष मिश्रा, थाना प्रभारी चोरहटा
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग