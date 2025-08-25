MP के इस शहर में जल्द दौड़ती दिखेगी इलेक्ट्रिक बसें, इन रूटों पर होगा संचालन

इसके लिए नगर निगम द्वारा कई बार टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन शर्तों के अनुरूप ऑपरेटर नहीं मिलने के कारण कार्य शुरु नहीं हो सका था। अब जिस कंपनी को अनुबंधित किया गया है, वह पहले से ही नवी मुंबई समेत महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में सफलतापूर्वक इलेक्ट्रिक बसें संचालित कर रही है। रीवा से सतना, सीधी और जबलपुर तीनों मार्गों पर दो-दो बसें चलाई जाएंगी। कंपनी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में रूट का निरीक्षण कर अनुमान लगाया है कि बसें रीवा से सतना और सीधी के लिए तीन से चार चक्कर एक दिन में लगा सकती हैं। जल्द ही इसकी रूपरेखा भी तय कर ली जाएगी।