सरकारी कॉलेजों की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, जांच के आदेश जारी

अतिरिक्त संचालक ने कहा है कि सभी सदस्य विस्तार से अतिक्रमण से जुड़े मामले का परीक्षण करेंगे और उसकी रिपोर्ट देंगे। जिसके बाद सभी जिलों के प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पूर्व में शासन के स्तर से भी सरकारी कालेजों की भूमि से अतिक्रमण(Encroachment) हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। जिसकी वजह से कुछ कालेजों ने भूमि का सीमांकन कराया था लेकिन अधिकांश ऐसे कालेज हैं जो अपनी भूमि को वापस नहीं ले पा रहे हैं। इसमें रीवा शहर के प्रमुख कालेज शासकीय ठाकुर रणमत सिंह कालेज, माडल साइंस कॉलेज, कन्या, विधि और संस्कृत महाविद्यालय सहित कई अन्य कॉलेज ऐसे हैं जिनके भूमि में दूसरों का कब्जा है। अब पूरा खाका तैयार कर यह पता लगाया जाएगा कि किस कालेज की कितनी भूमि अतिक्रमण के दायरे में है। टीआरएस कालेज की भूमि में निजी विद्यालय संचालित है, इसको लेकर मामला कोर्ट भी गया था।