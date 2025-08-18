Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रीवा

सरकारी कॉलेजों की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, जांच के आदेश जारी

MP News: सरकारी कॉलेजों की भूमि पर किए गए अतिक्रमण का अब नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक ने आदेश जारी कर चार सदस्यीय टीम का गठन किया है।

रीवा

Avantika Pandey

Aug 18, 2025

Encroachment (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Encroachment (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: सरकारी कॉलेजों की भूमि पर किए गए अतिक्रमण(Encroachment) का अब नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक ने आदेश जारी कर चार सदस्यीय टीम का गठन किया है। यह टीम रीवा और शहडोल संभाग के सभी सरकारी कालेजों की भूमि से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन और मौका मुआयना करेगी। इसके पहले वर्ष 2016 में एक टीम का गठन किया गया था, उस टीम के कई सदस्य अब सेवा में नहीं हैं। जिसकी वजह से नए सिरे से गठन किया गया है।

तैयार होगा पूरा खाका

अतिरिक्त संचालक ने कहा है कि सभी सदस्य विस्तार से अतिक्रमण से जुड़े मामले का परीक्षण करेंगे और उसकी रिपोर्ट देंगे। जिसके बाद सभी जिलों के प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पूर्व में शासन के स्तर से भी सरकारी कालेजों की भूमि से अतिक्रमण(Encroachment) हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। जिसकी वजह से कुछ कालेजों ने भूमि का सीमांकन कराया था लेकिन अधिकांश ऐसे कालेज हैं जो अपनी भूमि को वापस नहीं ले पा रहे हैं। इसमें रीवा शहर के प्रमुख कालेज शासकीय ठाकुर रणमत सिंह कालेज, माडल साइंस कॉलेज, कन्या, विधि और संस्कृत महाविद्यालय सहित कई अन्य कॉलेज ऐसे हैं जिनके भूमि में दूसरों का कब्जा है। अब पूरा खाका तैयार कर यह पता लगाया जाएगा कि किस कालेज की कितनी भूमि अतिक्रमण के दायरे में है। टीआरएस कालेज की भूमि में निजी विद्यालय संचालित है, इसको लेकर मामला कोर्ट भी गया था।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में बनेगा देश का दूसरा एंटी वेनम सेंटर, जानिए क्यों है खास
उज्जैन
anti-venom center

कालेजों की भूमि का सत्यापन करने के लिए गठित टीम में डॉ. महानंद द्विवेदी टीआरएस कालेज, संबंधित जिलों के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य, टीआरएस कालेज के प्राध्यापक डॉ. बीके शर्मा के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला को भी शामिल किया गया है। पूर्व में गठित टीम में भी बीके माला को शामिल किया गया था, वह संभागायुक्त के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व में शामिल किए गए थे।

अतिक्रमण पर कार्रवाई

कालेजों की भूमि में अतिक्रमण की जानकारी सामने आ रही है। टीम का गठन किया है जो रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों में सत्यापन करेगी। जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा, जिला प्रशासन के साथ हटाने की कार्रवाई होगी। - डॉ. आरपी सिंह, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा

ये भी पढ़ें

नियुक्ति की कवायद… बंद लिफाफे में भाजपा नेताओं ने दिए अपने समर्थकों के नाम
भोपाल
BJP leaders, MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 02:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / सरकारी कॉलेजों की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, जांच के आदेश जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.