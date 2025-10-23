और बड़ा होगा एमपी का यह एयरपोर्ट, तेजी से बढ़ती फ्लाइटों के कारण बना विस्तार का प्रोजेक्ट

Rewa- मध्यप्रदेश में विकास की गति तेज़ हुई है। औद्योगिक विकास निरंतर गति पकड़ रहा है। ऐसे में हवाई सेवाओं का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रीवा में एयरपोर्ट के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की कवायद की जा रही है। एयरपोर्ट के लोकार्पण के हाल ही में एक वर्ष पूरे होने पर यहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरु की जा रही है। वहीं कई अन्य उड़ानें भी प्रस्तावित हैं। फ्लाइटों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही है। इसके लिए अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।