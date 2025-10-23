Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

और बड़ा होगा एमपी का यह एयरपोर्ट, तेजी से बढ़ती फ्लाइटों के कारण बना विस्तार का प्रोजेक्ट

Rewa- मध्यप्रदेश में विकास की गति तेज़ हुई है। औद्योगिक विकास निरंतर गति पकड़ रहा है।

2 min read

रीवा

image

deepak deewan

Oct 23, 2025

Expansion project at Rewa Airport in MP due to increasing flights

Expansion project at Rewa Airport in MP due to increasing flights (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Rewa- मध्यप्रदेश में विकास की गति तेज़ हुई है। औद्योगिक विकास निरंतर गति पकड़ रहा है। ऐसे में हवाई सेवाओं का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रीवा में एयरपोर्ट के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की कवायद की जा रही है। एयरपोर्ट के लोकार्पण के हाल ही में एक वर्ष पूरे होने पर यहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरु की जा रही है। वहीं कई अन्य उड़ानें भी प्रस्तावित हैं। फ्लाइटों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही है। इसके लिए अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में विकास की गति तेज़ होने और औद्योगिक विकास के गति पकड़ने से रीवा एयरपोर्ट का विस्तार समय की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों को रीवा एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा करने और आवश्यक अधोसंरचना विकास के लिए विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने को कहा।

रीवा एयरपोर्ट को वर्तमान में एटीआर-72 विमान के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त है। यह नाइट लैंडिंग की सुविधा से युक्त है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हवाई सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और सुविधाएं अपडेट करने की दिशा में कदम उठाना जरूरी हो गया है। इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के साथ नियमित सामंजस्य बनाकर तेजी से काम करने को कहा।

एयरपोर्ट के लिए दो एयरलाइन मार्गों के प्रस्ताव

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि नई एविशन नीति के अंतर्गत रीवा एयरपोर्ट के लिए दो एयरलाइन मार्गों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की जरूरत है। इस संबंध में उन्होंने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए ताकि रीवा की हवाई सेवाओं के विस्तार में विलंब न हो।

रीवा एयरपोर्ट के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

अपर मुख्य सचिव (एविएशन) संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त (एविएशन) चंद्रमौली शुक्ला, उप सचिव (एविएशन) कैलाश बुंदेला और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया भोपाल के निदेशक रामजी अवस्थी भी बैठक में उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को धनतेरस पर बड़ी सौगात, बैंक खातों में डाले 277 करोड़, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
MP farmers receive a major gift of Rs 277 crore on Dhanteras

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 03:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / और बड़ा होगा एमपी का यह एयरपोर्ट, तेजी से बढ़ती फ्लाइटों के कारण बना विस्तार का प्रोजेक्ट

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खत्म होगा इंतजार, रीवा से ‘दिल्ली-इंदौर’ के लिए शुरू होंगी नई फ्लाइट्स

फोटो सोर्स: पत्रिका
रीवा

बगैर नक्शा पास कराए बन गए ’25 हजार मकान’, अब होगी कार्रवाई !

(सोर्स: सोशल मीडिया)
रीवा

पुलिस वाले ने पत्नी को बंधक बनाकर पीटा, बोला- ‘मायके वाले आए तो एम्बुलेंस में भेजूंगा…’

(सोर्स: सोशल मीडिया)
रीवा

यूपी से एमपी लाई जा रही थी नशीली कफ सिरप की पेटियां, पूछताछ में तस्करों का बड़ा खुलासा

Cough syrup smuggling smugglers arrested big revealed
रीवा

एमपी के इस शहर में तीन दिन ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट, इन रास्तों में जाने से बचें

रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.