और बड़ा होगा एमपी का यह एयरपोर्ट, तेजी से बढ़ती फ्लाइटों के कारण बना विस्तार का प्रोजेक्ट

Expansion project at Rewa Airport in MP due to increasing flights (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Rewa- मध्यप्रदेश में विकास की गति तेज़ हुई है। औद्योगिक विकास निरंतर गति पकड़ रहा है। ऐसे में हवाई सेवाओं का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रीवा में एयरपोर्ट के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की कवायद की जा रही है। एयरपोर्ट के लोकार्पण के हाल ही में एक वर्ष पूरे होने पर यहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरु की जा रही है। वहीं कई अन्य उड़ानें भी प्रस्तावित हैं। फ्लाइटों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही है। इसके लिए अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में विकास की गति तेज़ होने और औद्योगिक विकास के गति पकड़ने से रीवा एयरपोर्ट का विस्तार समय की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों को रीवा एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा करने और आवश्यक अधोसंरचना विकास के लिए विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने को कहा।
रीवा एयरपोर्ट को वर्तमान में एटीआर-72 विमान के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त है। यह नाइट लैंडिंग की सुविधा से युक्त है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हवाई सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और सुविधाएं अपडेट करने की दिशा में कदम उठाना जरूरी हो गया है। इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के साथ नियमित सामंजस्य बनाकर तेजी से काम करने को कहा।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि नई एविशन नीति के अंतर्गत रीवा एयरपोर्ट के लिए दो एयरलाइन मार्गों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की जरूरत है। इस संबंध में उन्होंने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए ताकि रीवा की हवाई सेवाओं के विस्तार में विलंब न हो।
रीवा एयरपोर्ट के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
अपर मुख्य सचिव (एविएशन) संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त (एविएशन) चंद्रमौली शुक्ला, उप सचिव (एविएशन) कैलाश बुंदेला और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया भोपाल के निदेशक रामजी अवस्थी भी बैठक में उपस्थित थे।
