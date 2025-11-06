एमपी से दिल्ली के लिए एक और उड़ान, हफ़्ते में तीन दिन मिलेगी फ़्लाइट

रीवा से दिल्ली के लिए तीन दिन मिलेगी फ़्लाइट (photo: social media)
Delhi Flight- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। नित नए एयरपोर्ट बन रहे हैं जिनसे देश दुनिया के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश के रीवा में नव निर्मित एयरपोर्ट से भी अब दिल्ली के लिए फ़्लाइट शुरु हो रही है। एलायंस एयर की यह उड़ान 10 नवम्बर को प्रारंभ होगी। इसी के साथ विन्ध्यवासियों के लिए हवाई सेवाओं के इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। रीवा, विन्ध्य एवं आसपास के लोगों को दिल्ली के लिए वायु सेवा का नियमित लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
रीवा से दिल्ली के लिए अभी 72 सीटर विमान चलेगा। 10 नवम्बर को रीवा एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू एलायंस एयर के एटीआर 72 को दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना करेंगे।
एलायंस एयर के प्रतिनिधि मुकेश जायसवाल व यशवर्धन सिंह ने बताया कि रीवा से दिल्ली के लिए 11 नवम्बर से विमान का नियमित रूप से संचालन होगा। अभी सप्ताह में तीन दिन यह सुविधा मिलेगी।
शुभारंभ कार्यक्रम एयरपोर्ट रीवा में सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र में हवाई सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ ही आर्थिक सुदृढ़ता आई है। यह एयरपोर्ट केवल आधारभूत संरचना नहीं बल्कि विन्ध्य क्षेत्र के विकास को दिशा देने वाला माध्यम है। इससे क्षेत्र की आर्थिक, पर्यटन और औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय लिखा जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए एटीआर-72 विमान के संचालन से विन्ध्य क्षेत्र के साथ ही जिले से लगे उत्तरप्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि रीवा से इंदौर के लिए भी वायु सेवा जल्द शुरू होगी। इससे कनेक्टिंग तौर पर यात्रियों को इंदौर से देश के अन्य शहरों के लिए भी वायुयान उपलब्ध हो सकेंगे।
