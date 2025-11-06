एमपी से दिल्ली के लिए एक और उड़ान, हफ़्ते में तीन दिन मिलेगी फ़्लाइट

Delhi Flight- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। नित नए एयरपोर्ट बन रहे हैं जिनसे देश दुनिया के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश के रीवा में नव निर्मित एयरपोर्ट से भी अब दिल्ली के लिए फ़्लाइट शुरु हो रही है। एलायंस एयर की यह उड़ान 10 नवम्बर को प्रारंभ होगी। इसी के साथ विन्ध्यवासियों के लिए हवाई सेवाओं के इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। रीवा, विन्ध्य एवं आसपास के लोगों को दिल्ली के लिए वायु सेवा का नियमित लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।