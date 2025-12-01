दिनभर PUBG खेलता था पति, पत्नी ने कहा- कुछ काम कर लो तो गला दबाकर मार डाला

पति ने पत्नी को मार डाला (Photo Source- Patrika Input)
Murder Case : छह माह पहले अग्नि के सात फेरे लेकर जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाईं, उसी पति ने 24 साल की नेहा पटेल को मौत की नींद सुला दिया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड की, जहां महज 6 महीने पहले ब्याह कर घर लाई पत्नी को उसके पति ने सिर्फ इस बात पर मार डाला, क्योंकि उसने दिनभर घर में पड़े रहने वाले पति से कुछ काम करने को कह दिया था।
आपको बता दें कि, मोबाइल पर गेम 'पबजी' खेलने की लत पति रंजीत पटेल को ऐसी लगी कि, पत्नी द्वारा की जाने वाली हर बात उसे नागवार गुजरती थी। शनिवार देर रात पत्नी से पबजी खेलने की बजाय रोजी-रोजगार करने की सलाह दी तो आरोपी पति एक बार फिर भड़क उठा। पत्नी की सलाह उसे इस कदर नागवार गुजरी कि, उसने गमछे से नेहा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
जिस समय आरोपी वारदात को अंजाम दे रहा था, तब घर के अन्य सदस्य बाहरी कमरे में थे। उन्हें भनक तक नहीं लगी। रंजीत घर दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। बाद में उसने साढू को मैसेज भेजकर नेहा को जान से मारने की जानकारी दी। तब जाकर उसके परिजन कमरे में पहुंचे और शव देख पुलिस को सूचना दी। फिलहाल, पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
मामले को लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर उदित मिश्रा का कहना है कि, शव घर के अंदर मिला। उसके गले पर निशान हैं। घटना के बाद पति फरार है। वो पबजी गेम खेलता था। इससे पति-पत्नी में विवाद होता था। मायके वालों के बयान भी लिए गए हैं। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा।
