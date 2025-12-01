दिनभर PUBG खेलता था पति, पत्नी ने कहा- कुछ काम कर लो तो गला दबाकर मार डाला

Murder Case : छह माह पहले अग्नि के सात फेरे लेकर जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाईं, उसी पति ने 24 साल की नेहा पटेल को मौत की नींद सुला दिया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड की, जहां महज 6 महीने पहले ब्याह कर घर लाई पत्नी को उसके पति ने सिर्फ इस बात पर मार डाला, क्योंकि उसने दिनभर घर में पड़े रहने वाले पति से कुछ काम करने को कह दिया था।