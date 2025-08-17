Live वीडियो में ‘जहर’ बताकर खाया ‘नमक’, दौड़ते-भागते पहुंची पुलिस

MP News: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। शहर में एक किशोरी ने एक लाइव वीडियो बनाया जिसमें जहर खाकर आत्महत्या करने की जानकारी दी। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और किशोरी को अस्पताल लाया गया। हालांकि उसने जहर के नाम पर नमक का सेवन किया था। सोशल मीडिया पर रील वायरल नहीं होने पर हनुमना थाना क्षेत्र की किशोरी ने खतरनाक तरीका निकाला। उसने एक डिब्बी से हाथ में नमक लिया और उसे जहर बताकर सेवन कर लिया।
रील में उसने खुद के सुसाइड करने की जानकारी दी। इसकी जानकारी मुम्बई की संस्था ने मऊगंज एसपी को दी तो उन्होंने हनुमना टीआइ अनिल कांकड़े को कार्रवाई के निर्देश दिए। साइबर सेल की मदद से उसका लोकेशन ट्रेस कर तुरंत पुलिस उसके घर पहुंच गई। किशोरी को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने जहर की जगह नमक सेवन करने की जानकारी दी। उसका अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। किशोरी को सकुशल परिजनों के हवाले कर दिया गया है।
टीआइ अनिल कांकड़े ने बताया, लड़की को थाने लाकर काउंसलिंग दी गई। पुलिस ने इस तरह के कदम दुबारा नहीं उठाने की समझाइश दी। साथ ही सोशल मीडिया पर कम समय बिताने और रील के चक्कर में जान जोखिम में डालने जैसे कदम नहीं उठाने की हिदायत दी।