Live वीडियो में ‘जहर’ बताकर खाया ‘नमक’, दौड़ते-भागते पहुंची पुलिस

MP News: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। शहर में एक किशोरी ने एक लाइव वीडियो बनाया जिसमें जहर खाकर आत्महत्या करने की जानकारी दी। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और किशोरी को अस्पताल लाया गया। हालांकि उसने जहर के नाम पर नमक का सेवन किया था। सोशल मीडिया पर रील वायरल नहीं होने पर हनुमना थाना क्षेत्र की किशोरी ने खतरनाक तरीका निकाला। उसने एक डिब्बी से हाथ में नमक लिया और उसे जहर बताकर सेवन कर लिया।