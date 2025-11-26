अयोध्या श्रीराम मंदिर के शिखर ध्वज पर कोविदार है MP की देन, बन गया इतिहास

मंदिर के लोकार्पण के समय 22 जनवरी 2024 को रीवा से तैयार लगभग सौ ध्वज अयोध्या ट्रस्ट को सौंपे गए। उस समय मुख्य मंदिर का केवल एक हिस्सा ही निर्मित होने के कारण शिखर पर ध्वज स्थापना नहीं हो सकी थी, लेकिन परिसर में कई स्थानों पर इन्हें लगाया गया। अब पूर्ण निर्माण के बाद शिखर पर स्थापित ध्वज में वही ऐतिहासिक प्रतीक अंकित हैं, जिनका सुझाव ललित मिश्रा ने दिया था। मिश्रा मूलतः रीवा जिले के हरदुआ गांव के निवासी हैं, और वर्तमान में अयोध्या शोध संस्थान दिल्ली के संयोजक हैं।