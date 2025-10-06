300 साल पुराने मंदिर में भगवान को मिली पतली दाल-जली रोटियां, करोड़ों की संपत्ति फिर भी हालत खस्ता

बताते हैं कि संस्थान के सभी मंदिरों के लिए राशि जारी होती है, जो नियमित हर महीने मंदिरों तक नहीं पहुंच पाती। जब भी राशि पहुंचने में देरी होती है तो भोग आदि की व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। संस्था की लाखों रुपए की आय से ही मंदिर में भगवान के लिए राजभोग, फूलमाला, अगरबत्ती, दियाबाती, मंदिर झूला और पोशाक आदि के लिए बजट तय होता है परंतु वह पूरा बजट मंदिर व्यवस्था में ही खर्च होता है, इस पर शंका है। (mp news)