रात में कमरे में सोने आई नवविवाहिता का गमछे से घोंटा था गला

मृतका नेहा पटेल का जीवित अवस्था का फोटो
mp crime: मध्यप्रदेश के रीवा में पुलिस ने एक नवविवाहिता की हत्या का खुलासा कर दिया है। आरोपी नवविवाहिता का पति ही निकला है जिसने गमछे से गला घोंटकर पत्नी की हत्या की थी और शव को कमरे में छोड़कर भाग गया था। वारदात की वजह दहेज में बाइक न दिया जाने सामने आया है। दहेज में बाइक न मिलने के कारण आरोपी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था और वारदात वाली रात भी उसका पत्नी से इसी बात को लेकर विवाद हुआ था।
घटना रीवा जिले के गुढवा गांव की है जहां रहने वाली नेहा पटेल का शव 29 नवंबर 2025 को उसके ही कमरे में मिला था। नेहा का शव कमरे में बिस्तर के नीचे पड़ा मिला था और उसके गले में एक सफेद रंग का गमछा लिपटा हुआ था। सुबह जब काफी देर तक नेहा व उसका पति रंजीत कमरे से बाहर नहीं आए तो रंजीत के छोटे भाई ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची थी कमरे से नवविवाहिता नेहा का शव मिला था। पति रंजीत वारदात के बाद से ही फरार था जिसके कारण शुरूआत से ही पुलिस को उस पर शक था।
तब मृतका नेहा के परिजन ने पुलिस को दिए बयान में पति रंजीत पटेल पर नेहा को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। परिजन का आरोप था कि दहेज में बाइक न दिए जाने के कारण रंजीत नेहा को प्रताड़ित करता था। अब जब पुलिस ने आरोपी पति रंजीत को गिरफ्तार किया तो मृतका नेहा के परिजन के आरोपों की पुष्टि हुई है। आरोपी रंजीत ने दहेज में बाइक न मिलने के कारण पत्नी नेहा की हत्या का जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने रंजीत के पिता यानी नेहा के ससुर को भी दहेज प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार किया था।
