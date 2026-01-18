18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

रात में कमरे में सोने आई नवविवाहिता का गमछे से घोंटा था गला

mp crime: कमरे में बिस्तर के नीचे मृत मिली थी नवविवाहिता, गले में लिपटा हुआ था गमछा, पति निकला हत्यारा।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Jan 18, 2026

rewa

मृतका नेहा पटेल का जीवित अवस्था का फोटो

mp crime: मध्यप्रदेश के रीवा में पुलिस ने एक नवविवाहिता की हत्या का खुलासा कर दिया है। आरोपी नवविवाहिता का पति ही निकला है जिसने गमछे से गला घोंटकर पत्नी की हत्या की थी और शव को कमरे में छोड़कर भाग गया था। वारदात की वजह दहेज में बाइक न दिया जाने सामने आया है। दहेज में बाइक न मिलने के कारण आरोपी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था और वारदात वाली रात भी उसका पत्नी से इसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

बिस्तर के नीचे मृत मिली थी नवविवाहिता

घटना रीवा जिले के गुढवा गांव की है जहां रहने वाली नेहा पटेल का शव 29 नवंबर 2025 को उसके ही कमरे में मिला था। नेहा का शव कमरे में बिस्तर के नीचे पड़ा मिला था और उसके गले में एक सफेद रंग का गमछा लिपटा हुआ था। सुबह जब काफी देर तक नेहा व उसका पति रंजीत कमरे से बाहर नहीं आए तो रंजीत के छोटे भाई ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची थी कमरे से नवविवाहिता नेहा का शव मिला था। पति रंजीत वारदात के बाद से ही फरार था जिसके कारण शुरूआत से ही पुलिस को उस पर शक था।

बाइक के लिए बीवी को मार डाला

तब मृतका नेहा के परिजन ने पुलिस को दिए बयान में पति रंजीत पटेल पर नेहा को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। परिजन का आरोप था कि दहेज में बाइक न दिए जाने के कारण रंजीत नेहा को प्रताड़ित करता था। अब जब पुलिस ने आरोपी पति रंजीत को गिरफ्तार किया तो मृतका नेहा के परिजन के आरोपों की पुष्टि हुई है। आरोपी रंजीत ने दहेज में बाइक न मिलने के कारण पत्नी नेहा की हत्या का जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने रंजीत के पिता यानी नेहा के ससुर को भी दहेज प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें

प्रेमिका के बुलाने पर राजस्थान गया युवक, 3 दिन बाद परिवार को मिला होश उड़ाने वाला वीडियो
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 09:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / रात में कमरे में सोने आई नवविवाहिता का गमछे से घोंटा था गला

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

50 साल से नहीं सोया ये शख्स, फिर भी एकदम फिट, चोट का भी कोई असर नहीं, मेडिकल साइंस भी हैरान

MP News
रीवा

311 करोड़ में ’18 मीटर चौड़ी’ होगी सड़क, 24 गांवों से ली जाएगी जमीन

mp news
रीवा

90 की उम्र में ‘चौथी शादी’ करने जा रहा था रिटायर्ड पटवारी, 3 पत्नियों ने रखी शर्त…

forurth Marriage
रीवा

एमपी के डिप्टी सीएम के गांव में चोरों ने धावा बोला, उड़ा ले गए लाखों का सामान

रीवा

शादी के सात महीने बाद प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को मारी गोली

rewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.