रात में कमरे में सोने आई नवविवाहिता का गमछे से घोंटा था गला

घटना रीवा जिले के गुढवा गांव की है जहां रहने वाली नेहा पटेल का शव 29 नवंबर 2025 को उसके ही कमरे में मिला था। नेहा का शव कमरे में बिस्तर के नीचे पड़ा मिला था और उसके गले में एक सफेद रंग का गमछा लिपटा हुआ था। सुबह जब काफी देर तक नेहा व उसका पति रंजीत कमरे से बाहर नहीं आए तो रंजीत के छोटे भाई ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची थी कमरे से नवविवाहिता नेहा का शव मिला था। पति रंजीत वारदात के बाद से ही फरार था जिसके कारण शुरूआत से ही पुलिस को उस पर शक था।