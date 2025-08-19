यहां खाद लेने केन्द्रों पर उमड़ी किसानों की भारी भीड़, रात 3 बजे से लगी लंबी कतार, पुलिस लगानी पड़ी

MP Farmers : मध्य प्रदेश के रीवा में बीते कई दिनों के इंतजार के बाद खाद वितरण केन्द्र खुले तो किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। केन्द्रों में रात 3 बजे से खाद खरीदी के लिए लंबी कतारें लग गई थी। सुबह जैसे ही केन्द्र खुले तो कुछ समय के लिए अव्यवस्था भी निर्मित हो गई। इस कारण नाराजगी और शोर-शराबा भी हुआ, जिसके चलते पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। ये भीड़ जिले के सभी केन्द्रों में देखी गई। बीते कई दिनों से कृषि सेवा सहकारी समितियां और डबल लॉक सेंटर हर जगह खाद की कमी थी। किसान चक्कर लगा रहे थे, आश्वासन देकर लौटाया जा रहा था।