एमपी में स्कूल में 15 साल की लड़की से ज्यादती, दो घंटे तक बनाया बंधक

आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और रोते हुए परिजन को पूरी घटना बताई। जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर रात में ही तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपियों में से एक नाबालिग है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी दिलीप कुमार सोनी व एसडीओपी सची पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी ली। घटना की जल्द जांच पूरी कर साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण करवाने के निर्देश जारी किए हैं।