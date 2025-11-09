Patrika LogoSwitch to English

एमपी में स्कूल में 15 साल की लड़की से ज्यादती, दो घंटे तक बनाया बंधक

mp news: गैंगरेप करने वाले आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार..।

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Nov 09, 2025

rewa

demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तीन युवकों ने युवती को करीब दो घंटे तक स्कूल में बंधक बनाया और हैवानियत की। आरोपियों ने नाबालिग किशोरी को जान से मारने की धमकी देते हुए मुंह बंद रखने की धमकी दी थी। हालांकि किशोरी ने हिम्मत दिखाई और परिजन को पूरी घटना बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक नाबालिग है।

स्कूल में बंधक बनाकर गैंगरेप

15 साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शाम 6 बजे पानी भरने के लिए घर से करीब 300 मीटर दूरी पर लगे हैंडपंप पर गई थी। वहीं प्रिंस पटेल व अतुल पटेल और उनका एक नाबालिग साथी पहुंचा। तीनों ने उसे झांसा दिया और पास के ही स्कूल में ले गए। स्कूल में ले जाने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। करीब दो घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद आरोपियों ने उसे धमकाते हुए छोड़ दिया।

तीनों आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और रोते हुए परिजन को पूरी घटना बताई। जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर रात में ही तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपियों में से एक नाबालिग है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी दिलीप कुमार सोनी व एसडीओपी सची पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी ली। घटना की जल्द जांच पूरी कर साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण करवाने के निर्देश जारी किए हैं।

Published on:

09 Nov 2025 07:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में स्कूल में 15 साल की लड़की से ज्यादती, दो घंटे तक बनाया बंधक

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

