एमपी में स्कूल में 15 साल की लड़की से ज्यादती, दो घंटे तक बनाया बंधक

mp news: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तीन युवकों ने युवती को करीब दो घंटे तक स्कूल में बंधक बनाया और हैवानियत की। आरोपियों ने नाबालिग किशोरी को जान से मारने की धमकी देते हुए मुंह बंद रखने की धमकी दी थी। हालांकि किशोरी ने हिम्मत दिखाई और परिजन को पूरी घटना बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक नाबालिग है।
15 साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शाम 6 बजे पानी भरने के लिए घर से करीब 300 मीटर दूरी पर लगे हैंडपंप पर गई थी। वहीं प्रिंस पटेल व अतुल पटेल और उनका एक नाबालिग साथी पहुंचा। तीनों ने उसे झांसा दिया और पास के ही स्कूल में ले गए। स्कूल में ले जाने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। करीब दो घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद आरोपियों ने उसे धमकाते हुए छोड़ दिया।
आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और रोते हुए परिजन को पूरी घटना बताई। जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर रात में ही तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपियों में से एक नाबालिग है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी दिलीप कुमार सोनी व एसडीओपी सची पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी ली। घटना की जल्द जांच पूरी कर साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण करवाने के निर्देश जारी किए हैं।
