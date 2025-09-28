Patrika LogoSwitch to English

एमपी में स्कूटी पर ‘आशिकी’ के साथ कपल कर रहा था कुछ और भी…पहुंचे जेल

mp news: स्कूटी पर घूम रहे बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड को रोककर पुलिस ने रोका और डिग्गी खुलवाई तो सामने आया सच...।

2 min read

रीवा

image

Shailendra Sharma

Sep 28, 2025

rewa

DEMO PIC

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में पुलिस ने स्कूटी से घूम रहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पकड़ा है दोनों मिलकर स्कूटी से प्रतिबंधित नशीली सीरप की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो इनकी स्कूटी की डिग्गी से बड़ी मात्रा में नशीली सीरप की शीशियां बरामद कीं। जिसके बाद दोनों को पकड़कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और वहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। जो नशीली सीरप इनके पास से मिली है वो कोरेक्स है जिसका इस्तेमाल लोग नशे के तौर पर करते हैं।

नशीली सीरप की सप्लाई करते पकड़ाया कपल

रीवा कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी एक युवक और युवती स्कूटी से नशीली सीरप कोरेक्स की सप्लाई कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और मुखबिर के बताए नंबर के आधार पर स्कूटी सवार युवक-युवती को रोककर स्कूटी की तलाशी ली तो उनके पास से नशीली कोरेक्स की 110 शीशी जब्त हुई। नशीली कोरेक्स की शीशियों को युवक-युवती स्कूटी की डिग्गी में छिपाए हुए थे। पुलिस ने युवक-युवती को पकड़कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए युवक का नाम दुर्गेश प्रजापति है और जो युवती उसके साथ पकड़ाई है वो दुर्गेश की गर्लफ्रेंड है।

पुलिस से बचने अपनाई तरकीब

पुलिस की पूछताछ में आरोपी दुर्गेश प्रजापति ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए वो गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर नशीली सीरप की सप्लाई स्कूटी से करता था क्योंकि लड़की साथ में होने के कारण पुलिस कई बार धोखा खा जाती है। बता दें कि विंध्य क्षेत्र में कोरेक्स सीरप की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है और लोग इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर करते हैं । लगातार इलाके में नशीली सीरप के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है लेकिन तस्करी का सिलसिला तब भी जारी है।

28 Sept 2025 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में स्कूटी पर 'आशिकी' के साथ कपल कर रहा था कुछ और भी…पहुंचे जेल

