एमपी में स्कूटी पर ‘आशिकी’ के साथ कपल कर रहा था कुछ और भी…पहुंचे जेल

रीवा कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी एक युवक और युवती स्कूटी से नशीली सीरप कोरेक्स की सप्लाई कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और मुखबिर के बताए नंबर के आधार पर स्कूटी सवार युवक-युवती को रोककर स्कूटी की तलाशी ली तो उनके पास से नशीली कोरेक्स की 110 शीशी जब्त हुई। नशीली कोरेक्स की शीशियों को युवक-युवती स्कूटी की डिग्गी में छिपाए हुए थे। पुलिस ने युवक-युवती को पकड़कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए युवक का नाम दुर्गेश प्रजापति है और जो युवती उसके साथ पकड़ाई है वो दुर्गेश की गर्लफ्रेंड है।