एमपी में कांग्रेस विधायक के परिवार की कंपनियों के खाते सीज, बोले- ‘कभी भी पड़ सकता है छापा..’

कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि वह लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। विधानसभा के सदन में भी सरकार की घेराबंदी करते हैं। ऐसे में अब सत्ता का दबाव बनाकर परेशान करने की साजिश चल रही है। आशंका जाहिर की है कि जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी सहित अन्य जांच एजेंसियां पहले किसी कंपनी या व्यक्ति के खाते से लेनदेन बंद करती हैं, इसके बाद छापामार कार्रवाई होती है। जल्द ही उनके घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापे पड़ सकते हैं। विधायक का दावा है कि उनका पूरा काम पारदर्शी तरीके से संचालित हो रहा है। किसी तरह की विसंगति नहीं है, लेकिन परेशान करने की नीयति से साजिश रची जा रही है।