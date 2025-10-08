एमपी में कांग्रेस विधायक के परिवार की कंपनियों के खाते सीज, बोले- ‘कभी भी पड़ सकता है छापा..’

congress mla abhay mishra worried ed raid
mp news: मध्यप्रदेश के रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने एक बार फिर अपने घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामारी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि परिवार से जुड़ी कंपनियों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। उनसे किसी तरह का लेनदेन नहीं हो रहा है। इस घटनाक्रम को आगे चलकर छापा की कार्रवाई से जोड़ते हुए विधायक ने कहा कि कई दिनों से धमकियां आ रही हैं कि सरकार और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना बंद करो, अन्यथा बड़ा नुकसान हो जाएगा।
कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि वह लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। विधानसभा के सदन में भी सरकार की घेराबंदी करते हैं। ऐसे में अब सत्ता का दबाव बनाकर परेशान करने की साजिश चल रही है। आशंका जाहिर की है कि जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी सहित अन्य जांच एजेंसियां पहले किसी कंपनी या व्यक्ति के खाते से लेनदेन बंद करती हैं, इसके बाद छापामार कार्रवाई होती है। जल्द ही उनके घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापे पड़ सकते हैं। विधायक का दावा है कि उनका पूरा काम पारदर्शी तरीके से संचालित हो रहा है। किसी तरह की विसंगति नहीं है, लेकिन परेशान करने की नीयति से साजिश रची जा रही है।
विधायक अभय मिश्रा इसके पहले भी इस तरह से सनसनीखेज आरोप लगाते रहे हैं। पूर्व में चुनाव के समय भी उन्होंने दावा किया था कि ईडी का छापा उनके यहां पड़ने वाला है। किसी कार्रवाई के पहले उनके इस बयान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंच गए थे। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में विधायक के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने कहा है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार आरोप लगाते रहते हैं।
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
