कमरा नंबर-106 से पिस्टल के साथ पकड़ाया कांग्रेस पार्षद

आरोपी कांग्रेस पार्षद राहुल द्विवेदी ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उसने एक लाख रुपए में बांधवगढ़ से ये पिस्टल खरीदी थी। जिसने आरोपी को पिस्टल बेची, उसके बारे में जानकारी पुलिस जुटाने का प्रयास कर रही है। आरोपी मानपुर नगर परिषद का पार्षद है और उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। वह शेयर मार्केट का काम करता है और उसी सिलसिले में वह रीवा आया था, जो ईको पार्क में रुका था। आरोपी के खिलाफ आर्स एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।