कमरा नंबर-106 से पिस्टल के साथ पकड़ाया कांग्रेस पार्षद

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में एक कांग्रेस पार्षद को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पार्षद ईको पार्क में कमरा नंबर 106 में रूका हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पिस्टल के साथ कमरे में रुका है जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की तलाशी ली तो पिस्टल बरामद हुई। पार्षद के पास पिस्टल का लाइसेंस नहीं था जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
सिटी कोतवाली पुलिस को ईको पार्क में एक व्यक्ति के पिस्टल लेकर आने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल दबिश दी। पुलिस ने ईको पार्क का कमरा न. 106 चेक किया तो वहां मानपुर उमरिया का कांग्रेस पार्षद राहुल द्विवेदी निवासी खुटार मानपुर मिला। पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर कमरे की तलाशी ली तो उसके पास से पिस्टल बरामद हुई, जिसे वह दराज में ही रखे हुए था। पिस्टल का लाइसेंस उसके पास नहीं मिला, जिस पर आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले आई।
आरोपी कांग्रेस पार्षद राहुल द्विवेदी ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उसने एक लाख रुपए में बांधवगढ़ से ये पिस्टल खरीदी थी। जिसने आरोपी को पिस्टल बेची, उसके बारे में जानकारी पुलिस जुटाने का प्रयास कर रही है। आरोपी मानपुर नगर परिषद का पार्षद है और उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। वह शेयर मार्केट का काम करता है और उसी सिलसिले में वह रीवा आया था, जो ईको पार्क में रुका था। आरोपी के खिलाफ आर्स एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।