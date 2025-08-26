बिलख रही बच्ची की आवाज सुन कमरे में पहुंचा पिता तो फ्रिज पर खड़ी थी पत्नी…

अशोकनगर जिले के भरियाखेड़ी गांव की ये घटना है। जहां रहने वाली 23 साल की शिवानी अहिरवार ने शनिवार दोपहर को घर के कमरे में फांसी लगाई। घटना के वक्त शिवानी का पति भी घर पर था और बच्ची उसी कमरे में थी जिसमें शिवानी ने फांसी लगाई। पति अरविंद अहिरवार ने बताया है कि वो घर के दूसरे कमरे में था तभी बच्ची के रोने की आवाज आई उसे लगा कि पत्नी बच्ची को संभाल लेगी लेकिन जब बच्ची लगातार रोती रही तो वो कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था उसने धक्का देकर दरवाजा खोला तो बच्ची बिलख रही थी और पत्नी शिवानी फ्रिज पर खड़ी थी।