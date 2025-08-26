Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

बिलख रही बच्ची की आवाज सुन कमरे में पहुंचा पिता तो फ्रिज पर खड़ी थी पत्नी…

mp news: बच्ची की रोने की आवाज सुन पति ने सोचा पत्नी संभाल लेगी लेकिन लगातार रो रही थी बच्ची तो पति कमरे में पहुंचा था...।

अशोकनगर

Shailendra Sharma

Aug 26, 2025

ashoknagar
mother was committing suicide Husband Got Alert by Child Crying Death

mp news: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में एक महिला ने मासूम बच्ची को बिलखता छोड़ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला को गंभीर हालत में पति अस्पताल लेकर पहुंचा था जहां तीन दिन तक चले इलाज के बाद भी डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। महिला की उम्र 23 साल थी और उसकी सात महीने की मासूम बच्ची है जो घटना के वक्त कमरे में ही मौजूद थी। महिला ने आत्महत्या क्यों की फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है।

बिलख रही बच्ची की आवाज सुनकर पहुंचा पिता..

अशोकनगर जिले के भरियाखेड़ी गांव की ये घटना है। जहां रहने वाली 23 साल की शिवानी अहिरवार ने शनिवार दोपहर को घर के कमरे में फांसी लगाई। घटना के वक्त शिवानी का पति भी घर पर था और बच्ची उसी कमरे में थी जिसमें शिवानी ने फांसी लगाई। पति अरविंद अहिरवार ने बताया है कि वो घर के दूसरे कमरे में था तभी बच्ची के रोने की आवाज आई उसे लगा कि पत्नी बच्ची को संभाल लेगी लेकिन जब बच्ची लगातार रोती रही तो वो कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था उसने धक्का देकर दरवाजा खोला तो बच्ची बिलख रही थी और पत्नी शिवानी फ्रिज पर खड़ी थी।

'पत्नी को फंदे से उतारकर ले गया अस्पताल'

पति अरविंद अहिरवार के मुताबिक जब वो कमरे में पहुंचा तो पत्नी शिवानी फ्रिज पर खड़ी थी और उसे फंखे से बंधा फंदा अपने गले में डाला हुआ था। उसके पहुंचते ही शिवानी फ्रिज से कूद उसने दौड़कर तुरंत शिवानी के पैर पकड़े और शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपड़ोस के लोग आए और तुरंत शिवानी को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से उसे प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। तीन दिन तक चले इलाज के बाद मंगलवार की सुबह शिवानी की मौत हो गई। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।

26 Aug 2025 05:45 pm

