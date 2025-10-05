26 अक्टूबर से रीवा से इस शहर के लिए फ्लाइट सेवा होगी शुरू! एटीआर-72 भरेगा उड़ान

रीवा एयरपोर्ट से एक और एटीआर-72 का संचालन जल्द प्रारंभ होने की संभावना है। रीवा से नई दिल्ली के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होने के बाद इंदौर के लिए नियमित उड़ान प्रारंभ होगी। इसका संचालन इंडिगो एयरलाइंस करेगी। यह भी 72 सीटर विमान होगा। इंडिगो ने रीवा में स्टेशन बनाने से जुड़े काम शुरू कर दिया है। इसमें समय लग सकता है, इस कारण रीवा से इंदौर के बीच जनवरी से हवाई सेवा शुरू होने का अनुमान है। हालांकि इंडिगो ने विंटर सीजन के लिए 26 अक्टूबर से 28 मार्च तक के लिए शेड्यूल जारी किया है।