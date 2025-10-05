Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

26 अक्टूबर से रीवा से इस शहर के लिए फ्लाइट सेवा होगी शुरू! एटीआर-72 भरेगा उड़ान

MP News: रीवा में एयरपोर्ट (Rewa Airport) शुरू होने के बाद से दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों से कनेक्टिविटी की मांग उठ रही थी। अब इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आगामी 26 अक्टूबर से रीवा से नई दिल्ली(Rewa to Delhi) के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है।

2 min read

रीवा

image

Avantika Pandey

Oct 05, 2025

Rewa Airport Rewa to Delhi Flight

Rewa Airport Rewa to Delhi Flight (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News:रीवा में एयरपोर्ट (Rewa Airport) शुरू होने के बाद से दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों से कनेक्टिविटी की मांग उठ रही थी। अब इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आगामी 26 अक्टूबर से रीवा से नई दिल्ली(Rewa to Delhi) के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से प्रस्ताव तैयार कर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा गया है। इस पर इसी सप्ताह आधिकारिक शेड्यूल(Flight) जारी होने की संभावना है। यह सेवा अभी सप्ताह में तीन दिन की होगी। बाद में नियमित किया जाएगा।

देश के कई हिस्सों को जोड़ेगी ये हवाई सेवा

यह पहला मौका होगा जब रीवा से एटीआर-72 विमान उड़ान भरेगा। अब तक रीवा से छोटे विमानों की सेवाएं मिलती रही हैं। रीवा से नई दिल्ली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत एलाइंस एयर कंपनी की ओर से किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही कंपनी के अधिकारियों ने रीवा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों की ओर से भी इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाई सेवा की शुरुआत से विंध्य क्षेत्र के लोग देश की राजधानी के साथ ही हरियाणा, पंजाब, जमू-कश्मीर आदि राज्यों की यात्रा आसानी से कर सकेंगे।

इस रूट में अभी क्षेत्र के लोगों की यात्रा का प्रमुख माध्यम ट्रेनें हैं। कुछ लोग जो हवाई सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्रयागराज, जबलपुर, वाराणसी या खजुराहो एयरपोर्ट जाना पड़ता रहा है। अब रीवा और सतना दो ऐसे नजदीकी एयरपोर्ट रीवा संभाग में हो गए हैं, जहां से आने वाले दिनों में देश के अन्य कई हिस्सों को जोडऩे वाली हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी।

अभी भोपाल-खजुराहो के लिए ही सेवाएं

रीवा एयरपोर्ट(Rewa Airport) से अभी लाईबिग कंपनी की भोपाल और खजुराहो के लिए सेवाएं हैं। भोपाल के लिए सबसे अधिक यात्री आते हैं। इस कारण अधिकांश अवसरों पर टिकट ही नहीं मिल पाती है। इस वजह से ट्रेन यात्रा लोगों को करनी पड़ रही है।

रीवा से इंदौर के लिए जनवरी में शुरुआत

रीवा एयरपोर्ट से एक और एटीआर-72 का संचालन जल्द प्रारंभ होने की संभावना है। रीवा से नई दिल्ली के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होने के बाद इंदौर के लिए नियमित उड़ान प्रारंभ होगी। इसका संचालन इंडिगो एयरलाइंस करेगी। यह भी 72 सीटर विमान होगा। इंडिगो ने रीवा में स्टेशन बनाने से जुड़े काम शुरू कर दिया है। इसमें समय लग सकता है, इस कारण रीवा से इंदौर के बीच जनवरी से हवाई सेवा शुरू होने का अनुमान है। हालांकि इंडिगो ने विंटर सीजन के लिए 26 अक्टूबर से 28 मार्च तक के लिए शेड्यूल जारी किया है।

इंदौर से कई शहरों के लिए सेवाएं एक साथ शुरू होंगी। इसमें रीवा और नवी मुंबई के लिए अभी बुकिंग की शुरुआत नहीं हुई है। जानकारी मिली है कि विंटर सीजन में ही सेवा की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। रीवा से इंदौर प्लेन की टाइमिंग नवी मुंबई के आसपास ही रखी जाएगा, ताकि रीवा से मुंबई तक लोग हवाई यात्रा एक ही टिकट पर कर सकें।

जल्द शुरू होंगी सेवाएं

रीवा एयरपोर्ट से एटीआर-72 की हवाई सेवाएं जल्द ही प्रारंभ होंगी। नई दिल्ली के लिए इसी महीने से शुरुआत होने की संभावना है। 26 अक्टूबर की तारीख प्रस्तावित है। रीवा-इंदौर में कुछ समय लग सकता है। हालांकि उसके लिए भी प्रयास है कि जल्द शुरुआत की जा सके।- रामजी अवस्थी, संचालक एयरपोर्ट अथॉरिटी भोपाल

ये भी पढ़ें

दिवाली पर भोपाल से इन शहरों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स, देखें पूरा शेड्यूल
भोपाल
Special flights start from Bhopal to Bangalore delhi on Diwali

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 03:19 pm

Published on:

05 Oct 2025 03:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / 26 अक्टूबर से रीवा से इस शहर के लिए फ्लाइट सेवा होगी शुरू! एटीआर-72 भरेगा उड़ान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेसुध ब्लास्टिंग! घर के अंदर हेलमेट पहनने को मजबूर लोग, सिर पर गिर रहे पत्थर

stone mines blasting shankarpur village wearing helmet mp news
रीवा

एमपी में सब्जी तोड़ने पर युवक को दी शर्मिंदगी भरी ‘सजा’…

mauganj
रीवा

गांधी जयंती पर सेंट्रल जेल से रिहा हुए 12 कैदी, हत्या सहित कई दूसरी धाराओं में काटी लंबी सजा

rewa news
रीवा

गांधी जी की फोटो रख जमीन पर लेटे कांग्रेस विधायक, जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

रीवा

पराए मर्दों के साथ नाच रही बहू को ससुर ने रोका तो बेटे-पोते ने लांघी रिश्तों की मर्यादा…

mauganj
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.