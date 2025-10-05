26 अक्टूबर से रीवा से इस शहर के लिए फ्लाइट सेवा होगी शुरू! एटीआर-72 भरेगा उड़ान

Rewa Airport Rewa to Delhi Flight (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News:रीवा में एयरपोर्ट (Rewa Airport) शुरू होने के बाद से दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों से कनेक्टिविटी की मांग उठ रही थी। अब इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आगामी 26 अक्टूबर से रीवा से नई दिल्ली(Rewa to Delhi) के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से प्रस्ताव तैयार कर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा गया है। इस पर इसी सप्ताह आधिकारिक शेड्यूल(Flight) जारी होने की संभावना है। यह सेवा अभी सप्ताह में तीन दिन की होगी। बाद में नियमित किया जाएगा।
यह पहला मौका होगा जब रीवा से एटीआर-72 विमान उड़ान भरेगा। अब तक रीवा से छोटे विमानों की सेवाएं मिलती रही हैं। रीवा से नई दिल्ली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत एलाइंस एयर कंपनी की ओर से किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही कंपनी के अधिकारियों ने रीवा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों की ओर से भी इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाई सेवा की शुरुआत से विंध्य क्षेत्र के लोग देश की राजधानी के साथ ही हरियाणा, पंजाब, जमू-कश्मीर आदि राज्यों की यात्रा आसानी से कर सकेंगे।
इस रूट में अभी क्षेत्र के लोगों की यात्रा का प्रमुख माध्यम ट्रेनें हैं। कुछ लोग जो हवाई सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्रयागराज, जबलपुर, वाराणसी या खजुराहो एयरपोर्ट जाना पड़ता रहा है। अब रीवा और सतना दो ऐसे नजदीकी एयरपोर्ट रीवा संभाग में हो गए हैं, जहां से आने वाले दिनों में देश के अन्य कई हिस्सों को जोडऩे वाली हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी।
रीवा एयरपोर्ट(Rewa Airport) से अभी लाईबिग कंपनी की भोपाल और खजुराहो के लिए सेवाएं हैं। भोपाल के लिए सबसे अधिक यात्री आते हैं। इस कारण अधिकांश अवसरों पर टिकट ही नहीं मिल पाती है। इस वजह से ट्रेन यात्रा लोगों को करनी पड़ रही है।
रीवा एयरपोर्ट से एक और एटीआर-72 का संचालन जल्द प्रारंभ होने की संभावना है। रीवा से नई दिल्ली के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होने के बाद इंदौर के लिए नियमित उड़ान प्रारंभ होगी। इसका संचालन इंडिगो एयरलाइंस करेगी। यह भी 72 सीटर विमान होगा। इंडिगो ने रीवा में स्टेशन बनाने से जुड़े काम शुरू कर दिया है। इसमें समय लग सकता है, इस कारण रीवा से इंदौर के बीच जनवरी से हवाई सेवा शुरू होने का अनुमान है। हालांकि इंडिगो ने विंटर सीजन के लिए 26 अक्टूबर से 28 मार्च तक के लिए शेड्यूल जारी किया है।
इंदौर से कई शहरों के लिए सेवाएं एक साथ शुरू होंगी। इसमें रीवा और नवी मुंबई के लिए अभी बुकिंग की शुरुआत नहीं हुई है। जानकारी मिली है कि विंटर सीजन में ही सेवा की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। रीवा से इंदौर प्लेन की टाइमिंग नवी मुंबई के आसपास ही रखी जाएगा, ताकि रीवा से मुंबई तक लोग हवाई यात्रा एक ही टिकट पर कर सकें।
रीवा एयरपोर्ट से एटीआर-72 की हवाई सेवाएं जल्द ही प्रारंभ होंगी। नई दिल्ली के लिए इसी महीने से शुरुआत होने की संभावना है। 26 अक्टूबर की तारीख प्रस्तावित है। रीवा-इंदौर में कुछ समय लग सकता है। हालांकि उसके लिए भी प्रयास है कि जल्द शुरुआत की जा सके।- रामजी अवस्थी, संचालक एयरपोर्ट अथॉरिटी भोपाल
