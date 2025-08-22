पड़ोसी से प्यार हुआ तो पति-बच्चों को छोड़कर घर से भागी..

पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि महिला आकाश साकेत नाम के युवक के साथ भागी है। आकाश का घर रीवा के बैकुंठपुर में होने का पता चला जिसके बाद खरगोन पुलिस ने रीवा पुलिस की मदद ली और बैकुंठपुर से महिला व उसके प्रेमी को पकड़ा। पुलिस और परिवार वालों ने महिला को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही। जिसके बाद पुलिस महिला व उसके प्रेमी आकाश को अपने साथ खरगोन लेकर रवाना हो गई।