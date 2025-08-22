पड़ोसी से प्यार हुआ तो पति-बच्चों को छोड़कर घर से भागी..

mp news: पड़ोसी के प्यार में पड़कर पति व बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भागने वाली शादीशुदा महिला पुलिस को मध्यप्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर में मिली है। महिला अपने प्रेमी के साथ उसके घर में रूकी हुई थी। दोनों खरगोन जिले से भागकर आए थे और महिला के घर से लापता होने के बाद पति उसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब महिला को तलाशा तो वो अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही।
28 साल की शादीशुदा महिला पहले अपने पति व दोनों बच्चों के साथ इंदौर में रहती थी। यहीं पर पड़ोस में रहने वाले आकाश साकेत नाम के 25 साल के युवक से उसे प्यार हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महिला अपने मायके खरगोन आ गई। यहां से महिला अपने प्रेमी आकाश के साथ घर पर बिना किसी को कुछ बताए भाग गई। महिला के लापता होने पर पति ने गुमशुदगी खरगोन पुलिस में दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि महिला आकाश साकेत नाम के युवक के साथ भागी है। आकाश का घर रीवा के बैकुंठपुर में होने का पता चला जिसके बाद खरगोन पुलिस ने रीवा पुलिस की मदद ली और बैकुंठपुर से महिला व उसके प्रेमी को पकड़ा। पुलिस और परिवार वालों ने महिला को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही। जिसके बाद पुलिस महिला व उसके प्रेमी आकाश को अपने साथ खरगोन लेकर रवाना हो गई।