Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रीवा

पड़ोसी से प्यार हुआ तो पति-बच्चों को छोड़कर घर से भागी..

mp news: पति-बच्चों को छोड़कर पड़ोसी के साथ भागी महिला पुलिस को रीवा जिले में मिली...।

रीवा

Shailendra Sharma

Aug 22, 2025

rewa
married woman left husband and children and ran away with lover (file photo)

mp news: पड़ोसी के प्यार में पड़कर पति व बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भागने वाली शादीशुदा महिला पुलिस को मध्यप्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर में मिली है। महिला अपने प्रेमी के साथ उसके घर में रूकी हुई थी। दोनों खरगोन जिले से भागकर आए थे और महिला के घर से लापता होने के बाद पति उसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब महिला को तलाशा तो वो अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही।

पड़ोसी से हुआ प्यार तो पति-बच्चों को छोड़ा

28 साल की शादीशुदा महिला पहले अपने पति व दोनों बच्चों के साथ इंदौर में रहती थी। यहीं पर पड़ोस में रहने वाले आकाश साकेत नाम के 25 साल के युवक से उसे प्यार हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महिला अपने मायके खरगोन आ गई। यहां से महिला अपने प्रेमी आकाश के साथ घर पर बिना किसी को कुछ बताए भाग गई। महिला के लापता होने पर पति ने गुमशुदगी खरगोन पुलिस में दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

ये भी पढ़ें

ज्यादती के बाद ‘दैवीय प्रकोप’ का बताया डर, बोला किसी को बताया तो पति-बच्चों की…
सतना
maihar

रीवा में प्रेमी के साथ मिली महिला

पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि महिला आकाश साकेत नाम के युवक के साथ भागी है। आकाश का घर रीवा के बैकुंठपुर में होने का पता चला जिसके बाद खरगोन पुलिस ने रीवा पुलिस की मदद ली और बैकुंठपुर से महिला व उसके प्रेमी को पकड़ा। पुलिस और परिवार वालों ने महिला को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही। जिसके बाद पुलिस महिला व उसके प्रेमी आकाश को अपने साथ खरगोन लेकर रवाना हो गई।

ये भी पढ़ें

बहू को देवरों के सामने परोसा, ‘सास कहती है- जब तक शादी नहीं होती खुश करती रहो..’
ग्वालियर
gwalior news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 09:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / पड़ोसी से प्यार हुआ तो पति-बच्चों को छोड़कर घर से भागी..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.