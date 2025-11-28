प्लॉट के विवाद में महिला को पीटा, एसपी से की शिकायत

plot fraud woman assault neeraj sen beats
MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पूरा विवाद एक प्लॉट को लेकर है। महिला का आरोप है कि लाखों रुपये लेने के बाद भी नीरज सेन नाम का व्यक्ति न तो प्लॉट की रजिस्ट्री करा रहा है और न ही पैसे वापस कर रहा है। जब उसने पैसे वापस करने के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और धमकी दी। महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।
पीड़ित महिला के मुताबिक, नीरज सेन ने उसे 30×30 का प्लॉट बेचने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि जितना पैसा दोगी, उसी के आधार पर एग्रीमेंट होगा। महिला उसकी बातों में आ गई और 750 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से 900 वर्गफुट का प्लॉट खरीद लिया। पहले उसने 1 लाख 25 हजार रुपये दिए और फिर 6 महीने के भीतर कुल 6 लाख 75 हजार रुपये नीरज सेन को दे दिए। लेकिन इसके बाद नीरज न तो रजिस्ट्री करा रहा है और न ही पैसे वापस कर रहा है, उल्टा धमकी दे रहा है।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि पूरा पैसा देने के बाद भी नीरज रजिस्ट्री नहीं करा रहा था, तो उसने पैसे वापस मांगे। शुरुआत में नीरज टालता रहा, लेकिन जब महिला ने दबाव बनाया तो उसने साफ कहा कि न तो रजिस्ट्री कराएगा और न ही पैसे वापस करेगा—"जो करना है कर लो"। इसके बाद उसने महिला के साथ मारपीट की और धमकाया भी। पुलिस ने शिकायत पर जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
