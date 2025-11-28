प्लॉट के विवाद में महिला को पीटा, एसपी से की शिकायत

पीड़ित महिला के मुताबिक, नीरज सेन ने उसे 30×30 का प्लॉट बेचने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि जितना पैसा दोगी, उसी के आधार पर एग्रीमेंट होगा। महिला उसकी बातों में आ गई और 750 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से 900 वर्गफुट का प्लॉट खरीद लिया। पहले उसने 1 लाख 25 हजार रुपये दिए और फिर 6 महीने के भीतर कुल 6 लाख 75 हजार रुपये नीरज सेन को दे दिए। लेकिन इसके बाद नीरज न तो रजिस्ट्री करा रहा है और न ही पैसे वापस कर रहा है, उल्टा धमकी दे रहा है।