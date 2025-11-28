Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

प्लॉट के विवाद में महिला को पीटा, एसपी से की शिकायत

MP News: महिला का आरोप—6 लाख 75 हजार रुपये लेने के बाद भी न प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई और न ही पैसे वापस कर रहा है आरोपी।

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Nov 28, 2025

rewa hindi news

plot fraud woman assault neeraj sen beats

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पूरा विवाद एक प्लॉट को लेकर है। महिला का आरोप है कि लाखों रुपये लेने के बाद भी नीरज सेन नाम का व्यक्ति न तो प्लॉट की रजिस्ट्री करा रहा है और न ही पैसे वापस कर रहा है। जब उसने पैसे वापस करने के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और धमकी दी। महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।

महिला का आरोप—लाखों रुपये देने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की

पीड़ित महिला के मुताबिक, नीरज सेन ने उसे 30×30 का प्लॉट बेचने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि जितना पैसा दोगी, उसी के आधार पर एग्रीमेंट होगा। महिला उसकी बातों में आ गई और 750 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से 900 वर्गफुट का प्लॉट खरीद लिया। पहले उसने 1 लाख 25 हजार रुपये दिए और फिर 6 महीने के भीतर कुल 6 लाख 75 हजार रुपये नीरज सेन को दे दिए। लेकिन इसके बाद नीरज न तो रजिस्ट्री करा रहा है और न ही पैसे वापस कर रहा है, उल्टा धमकी दे रहा है।

एसपी ऑफिस में की शिकायत

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि पूरा पैसा देने के बाद भी नीरज रजिस्ट्री नहीं करा रहा था, तो उसने पैसे वापस मांगे। शुरुआत में नीरज टालता रहा, लेकिन जब महिला ने दबाव बनाया तो उसने साफ कहा कि न तो रजिस्ट्री कराएगा और न ही पैसे वापस करेगा—"जो करना है कर लो"। इसके बाद उसने महिला के साथ मारपीट की और धमकाया भी। पुलिस ने शिकायत पर जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘पटवारी’ को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 10:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / प्लॉट के विवाद में महिला को पीटा, एसपी से की शिकायत

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जेठ से बदला लेने और जिंदगी भर का जख्म देने के लिए बहू ने बच्चे को किया टारगेट

rewa
रीवा

अयोध्या श्रीराम मंदिर के शिखर ध्वज पर कोविदार है MP की देन, बन गया इतिहास

kovidara tree narendra modi ayodhya ram mandir dhwajarohan rewa lalit mp news
रीवा

SIR के बीच एमपी में खुला बड़ा रहस्य! वोटर लिस्ट के नामों में बड़ी गड़बड़ी, उठे सवाल

SIR
रीवा

‘400 एकड़’ में तैयार होगा ‘नया औद्योगिक क्षेत्र’, 25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

rewa news
रीवा

एमपी में ‘रिश्वत’ लेते रंगे हाथों पकड़ाए ‘पटवारी और सर्वेयर’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.