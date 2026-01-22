मर्जी के खिलाफ शादी करा रहे थे घरवाले, पुलिस ने ढाई घंटे समझाईश देकर बचाई जान

police save girl suicide attempt forced marriage
mp news: परिवार वाले मर्जी के खिलाफ शादी कहीं और कर रहे थे तो युवती अपनी जान देने का मन बना बैठी। वो जलप्रपात पर पहुंची लेकिन आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने से पहले ही पुलिस की ढाई घंटे की समझाईश ने युवती का मन बदल दिया। घटना मध्यप्रदेश के रीवा जिले की है जहां सेमरिया थाना अंतर्गत पूर्वा जलप्रपात पर गुरुवार दोपहर एक युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विकास कपीस और उनकी टीम मौके पर पहुंची और युवती को करीब ढाई घंटे तक समझाकर बचाया।
युवती खुदकुशी करने के इरादे से पूर्वा जलप्रपात पर पहुंची थी वो जलप्रपात पर किनारे पर लगी रेलिंग को पार कर दूसरी ओर चली गई और पत्थर किनारे खड़ी थी। युवती को आत्महत्या करते देख मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई और सूचना मिलते ही तुरंत सेमरिया थाना प्रभारी विकास कपीस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद टीआई विकास कपीस ने उसे समझाना शुरू किया। युवती बार-बार नीचे कूदने के लिए हाथ हिला रही थी, लेकिन पुलिस ने धैर्यपूर्वक उसे ऐसा कदम उठाने से रोका।
पुलिस ने युवती से उसकी समस्या पूछी, जिसके बाद पता चला कि युवती के घर वाले उसकी मर्जी के विपरीत शादी करने पर दबाव डाल रहे थे। युवती किसी अन्य से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने उसकी इच्छाओं के खिलाफ विवाह तय कर दिया था। इस विवाद के कारण गुस्से और मानसिक तनाव में युवती आत्महत्या करने की कोशिश पर उतारू हो गई थी। ढाई घंटे की समझाइश के बाद युवती सुरक्षित रेलिंग के इस पार आ गई। इसके बाद उसे काउंसलिंग दी गई और उसके परिजनों को सौंप दिया गया।
