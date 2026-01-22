मर्जी के खिलाफ शादी करा रहे थे घरवाले, पुलिस ने ढाई घंटे समझाईश देकर बचाई जान

युवती खुदकुशी करने के इरादे से पूर्वा जलप्रपात पर पहुंची थी वो जलप्रपात पर किनारे पर लगी रेलिंग को पार कर दूसरी ओर चली गई और पत्थर किनारे खड़ी थी। युवती को आत्महत्या करते देख मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई और सूचना मिलते ही तुरंत सेमरिया थाना प्रभारी विकास कपीस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद टीआई विकास कपीस ने उसे समझाना शुरू किया। युवती बार-बार नीचे कूदने के लिए हाथ हिला रही थी, लेकिन पुलिस ने धैर्यपूर्वक उसे ऐसा कदम उठाने से रोका।